Крупнейший киевский застройщик запустит стройплощадки 1 июня — Finance.ua

«Главные усилия будут сосредоточены на завершении работ в почти готовых комплексах с последующим вводом их в эксплуатацию и оформлении права собственности в уже введенных домах», — говорится в сообщении.
«Основные сложности связаны с отсутствием строителей, нехваткой стройматериалов и комплектующих. Вопросом остается их дальнейшая стоимость, а также логистика», — добавили в КГС.
Также начнет работу центральный офис компании и отделы продаж.
В компании добавляют, что в Киеве все еще сохраняется вероятность ракетных обстрелов, поэтому КГС возобновит работы на всех строительных площадках позже.