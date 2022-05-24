Крупнейший киевский застройщик запустит стройплощадки 1 июня — Finance.ua
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Крупнейший киевский застройщик запустит стройплощадки 1 июня

Сегодня 15:41Недвижимость
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Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла решение возобновить работы отдельных департаментов «Киевгорстроя» с 1 июня.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы.
«Главные усилия будут сосредоточены на завершении работ в почти готовых комплексах с последующим вводом их в эксплуатацию и оформлении права собственности в уже введенных домах», — говорится в сообщении.
«Основные сложности связаны с отсутствием строителей, нехваткой стройматериалов и комплектующих. Вопросом остается их дальнейшая стоимость, а также логистика», — добавили в КГС.
Также начнет работу центральный офис компании и отделы продаж.
В компании добавляют, что в Киеве все еще сохраняется вероятность ракетных обстрелов, поэтому КГС возобновит работы на всех строительных площадках позже.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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