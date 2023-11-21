Крупнейший испанский банк предложил новую биткоин-услугу — Finance.ua

Крупнейший испанский банк предложил новую биткоин-услугу Сегодня 03:13 — Криптовалюта

Крупнейший испанский банк предложил новую биткоин-услугу

Santander Private Banking International, входящая в состав испанского финансового гиганта Banco Santander, предлагает состоятельным клиентам со счетами в Швейцарии торговлю и инвестирование в биткоины.

Об этом сообщает CoinDesk.

По словам представителей Santander, кастодиальные услуги будет предоставлять непосредственно сам банк. Пока нововведение доступно только некоторым клиентам организации, и воспользоваться им можно только через персонального менеджера.

«Швейцарское регулирование, связанное с цифровыми активами, является одним из первых и самых передовых в мире, поскольку оно обеспечивает ясность и комплексную нормативную среду для наших клиентов», — заявил руководитель отдела криптовалют и цифровых активов Santander Джон Вилан.

Банку Santander уже более 160 лет, его клиентами являются 166 млн человек. Частный банк обслуживает 210 000 богатых клиентов, а его активы и депозиты составляют около $315 млрд.

В 2022 году Santander Bank запустил торговлю биткоинами и криптовалютами в Бразилии. Кроме того, банк высоко оценил возможности Lightning Network обрабатывать более миллиона транзакций в секунду, что в 100 раз превышает показатели платежной системы Visa.

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