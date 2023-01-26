Крупнейший инвестор лесной промышленности продает бизнес в россии — Finance.ua
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Крупнейший инвестор лесной промышленности продает бизнес в россии

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Крупнейший инвестор лесной промышленности продает бизнес в россии
Крупнейший инвестор лесной промышленности продает бизнес в россии
Американская компания International Paper, крупнейший инвестор в лесную промышленность в россии, продает свой бизнес в стране. Ее долю 50% в группе «Илим» выкупят российские партнеры за $484 млн. Более 15 лет назад инвестор купил этот актив за $650 млн.
Об этом говорится в сообщении компании, на которое ссылается moscowtimes.eu.
Стороны уже заключили соглашение о продаже части International Paper в швейцарской Ilim SA, которая контролирует группу «Илим». Теперь ее должны одобрить российские регуляторы.
Американская компания намерена продать и свою долю в самой группе «Илим» (ей принадлежит 2,39% акций), а также избавиться от других нематериальных остаточных долей, связанных с предприятием в россии.
Российские партнеры заинтересованы в таком соглашении и могут выкупить актив International Paper за $24 млн, отмечается в сообщении.
International Paper впервые заявила о возможности выхода с российского рынка после начала вторжения россии в Украину — в марте 2022 года.
International Paper купила швейцарскую Ilim Holding, через которую владела российским «Илимом», в 2007 году за $650 млн. Она стала крупнейшим в россии инвестором в лесную промышленность
По материалам:
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