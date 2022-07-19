Крупнейший частный банк Бразилии Itaú Unibanco запустит платформу токенизации активов — Finance.ua

Крупнейший частный банк Бразилии Itaú Unibanco запустит платформу токенизации активов 19.07.2022, 02:16 — Финтех и Карты

Крупнейший частный банк Бразилии Itaú Unibanco запустит платформу токенизации активов

Itaú Unibanco, крупнейший частный банк Бразилии, планирует запустить платформу токенизации активов, которая будет конвертировать традиционные финансовые продукты в токены, а также предложит клиентам услуги по хранению криптовалют.

Об этом сообщает Reuters

Новое подразделение, Itaú Digital Assets, поначалу будет доступно институциональным клиентам. Открытие платформы для розничных инвесторов ожидается в конце года.

Ванесса Фернандес, старший исполнительный директор с опытом соблюдения нормативных требований, внутреннего контроля и технологий в Itaú, будет руководить Itaú Digital Assets.

На пресс-конференции компания заявила, что в будущем не исключает вариант запуска услуг по торговле криптовалютами розничным клиентам.

В марте Центральный банк Бразилии выбрал 9 банков для получения консультаций по разработке государственной цифровой валюты, цифрового реала. Itaú вошел в список приглашенных банков-партнеров.

Itaú вошел в криптосегмент после того, как другие крупные финтех-игроки в стране сделали тот же шаг.

На этой неделе бразильское приложение для цифровых платежей PicPay с более чем 30 миллионами пользователей объявило о планах запустить криптобиржу и бразильский стейблкоин в конце этого года. В мае Nubank, крупнейший бразильский цифровой банк по рыночной стоимости, добавил возможность клиентам покупать и продавать ВТС и ЕТН на своей платформе.

В прошлом году доход Itau насчитывал 4,5 миллиарда долларов. Банк опередил своего ближайшего конкурента, частного банка Bradesco, выручка которого составила 4 миллиарда долларов.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

cryptomisto По материалам:

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