Крупнейший частный банк Бразилии Itaú Unibanco запустит платформу токенизации активов — Finance.ua
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Крупнейший частный банк Бразилии Itaú Unibanco запустит платформу токенизации активов

Финтех и Карты
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Крупнейший частный банк Бразилии Itaú Unibanco запустит платформу токенизации активов
Крупнейший частный банк Бразилии Itaú Unibanco запустит платформу токенизации активов
Itaú Unibanco, крупнейший частный банк Бразилии, планирует запустить платформу токенизации активов, которая будет конвертировать традиционные финансовые продукты в токены, а также предложит клиентам услуги по хранению криптовалют.
Об этом сообщает Reuters.
Новое подразделение, Itaú Digital Assets, поначалу будет доступно институциональным клиентам. Открытие платформы для розничных инвесторов ожидается в конце года.
Ванесса Фернандес, старший исполнительный директор с опытом соблюдения нормативных требований, внутреннего контроля и технологий в Itaú, будет руководить Itaú Digital Assets.
На пресс-конференции компания заявила, что в будущем не исключает вариант запуска услуг по торговле криптовалютами розничным клиентам.

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В марте Центральный банк Бразилии выбрал 9 банков для получения консультаций по разработке государственной цифровой валюты, цифрового реала. Itaú вошел в список приглашенных банков-партнеров.
Itaú вошел в криптосегмент после того, как другие крупные финтех-игроки в стране сделали тот же шаг.
На этой неделе бразильское приложение для цифровых платежей PicPay с более чем 30 миллионами пользователей объявило о планах запустить криптобиржу и бразильский стейблкоин в конце этого года. В мае Nubank, крупнейший бразильский цифровой банк по рыночной стоимости, добавил возможность клиентам покупать и продавать ВТС и ЕТН на своей платформе.
В прошлом году доход Itau насчитывал 4,5 миллиарда долларов. Банк опередил своего ближайшего конкурента, частного банка Bradesco, выручка которого составила 4 миллиарда долларов.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

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По материалам:
cryptomisto
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