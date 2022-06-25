Крупнейший банковский холдинг США JP Morgan трудоустроит украинцев в Польше — Finance.ua

Крупнейший банковский холдинг США JP Morgan трудоустроит украинцев в Польше
Американский инвестиционный банк JPMorgan и компания по поиску персонала LHH Polska анонсировали годовую программу повышения квалификации для украинцев с возможностью дальнейшего трудоустройства, пишет Visit Ukraine.
Украинцы, пострадавшие от войны и находящиеся в Польше, смогут принять участие в оплачиваемой годовой стажировке, а после успешного завершения получить работу в Варшавском офисе. Программа начнется в сентябре 2022 г. Как сообщает Bloomberg, JPMorgan Chase & Co. в рамках широкой гуманитарной поддержки примут на работу 50 украинцев.
Украинцы уже начали подаваться на программу, по словам Патрика Бертона, пресс-секретаря JPMorgan в Лондоне. Чтобы стать кандидатом на участие в программе, нужно заполнить анкету по ссылке. Обращаем внимание, что заполнить форму следует до 30 июня 2022 года.
Что получат участники программы:
- возможность учиться. Украинцы будут работать бок о бок с польскими коллегами и смогут перенимать их опыт;
- доступ к профессиональным тренингам. Каждый стажер будет приобретать новые знания в области финансов, управления персоналом и операционной деятельности;
- Договор на 1 год. По истечении срока стажировки вам предложат позицию в компании или окажут поддержку для возвращения в Украину;
- сотрудники JP Morgan помогут с поиском жилья, обустройством быта и устройства детей в школу или садик;
- такие же права, как и польские работники банка: страхование здоровья и жизни, финансирование посещения бассейна, спортзала, кинотеатра и т.д.
Требования к кандидатам
Чтобы вы имели возможность претендовать на участие в программе, вы должны отвечать следующим требованиям:
• прибыть в Польшу после 24 февраля 2022 года;
• быть совершеннолетним;
• иметь высшее образование и опыт работы в офисных должностях;
• иметь мотивацию учиться и развивать свои навыки;
• говорить и писать по-английски. Желательный уровень владения языком — не ниже В1.
JP Morgan Chase & Co.— крупнейший по размерам активов банковский холдинг США, принадлежащий к «большой четверке» банков США. Отметим, что ранее руководство банка сообщило о прекращении своей деятельности в россии из-за полномасштабной войны в Украине.
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