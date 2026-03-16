0 800 307 555
ру
Крупнейший банк Италии сделал предложение о покупке Commerzbank

Фондовый рынок
109
Крупнейший банк Италии Unicredit сделал добровольное предложение о поглощении Commerzbank.
Об этом Unicredit сообщил на своем сайте.
Планы по приобретению Commerzbank у Unicredit вынашивают с осени 2024 года, несмотря на то, что руководство Commerzbank и правительство Германии, владеющее примерно 12% акций банка, выступали против.
Unicredit предложил действующим акционерам Commerzbank обмен акциями с соотношением 0,485 новых акций Unicredit за каждую акцию Commerzbank.
Как отмечает Handelsblatt, это соответствует цене 30,80 евро за акцию, что на 4% выше закрытия в прошлую пятницу, 13 марта. Таким образом, Unicredit оценивает Commerzbank примерно в 35 миллиардов евро.
Сейчас Unicredit уже владеет около 26% акций Commerzbank, а с учетом других финансовых инструментов этот показатель достигает 29,9%.
Его предложение преследует цель преодолеть важный в немецком законодательстве порог в 30%, не получая при этом контрольного пакета.
Unicredit заявил, что из-за того, что Commerzbank выкупает свои акции через программу обратного выкупа, итальянскому банку приходится постоянно продавать акции, чтобы механически не превысить 30%. С новым предложением это больше не потребуется, и банк сможет покупать дополнительные акции на рынке.
Для необходимого повышения капитала, сопровождающего поглощение, Unicredit созовет внеочередное собрание акционеров, которое должно состояться не позднее 4 мая 2026 года.
Ранее сообщалось, что итальянский банк UniCredit хочет купить долю в немецком банке Commerzbank в случае провала переговоров по слиянию последнего с Deutsche Bank.
По материалам:
НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems