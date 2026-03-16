Крупнейший банк Италии сделал предложение о покупке Commerzbank

Крупнейший банк Италии Unicredit сделал добровольное предложение о поглощении Commerzbank.

Об этом Unicredit сообщил на своем сайте

Планы по приобретению Commerzbank у Unicredit вынашивают с осени 2024 года, несмотря на то, что руководство Commerzbank и правительство Германии, владеющее примерно 12% акций банка, выступали против.

Unicredit предложил действующим акционерам Commerzbank обмен акциями с соотношением 0,485 новых акций Unicredit за каждую акцию Commerzbank.

Как отмечает Handelsblatt, это соответствует цене 30,80 евро за акцию, что на 4% выше закрытия в прошлую пятницу, 13 марта. Таким образом, Unicredit оценивает Commerzbank примерно в 35 миллиардов евро.

Сейчас Unicredit уже владеет около 26% акций Commerzbank, а с учетом других финансовых инструментов этот показатель достигает 29,9%.

Его предложение преследует цель преодолеть важный в немецком законодательстве порог в 30%, не получая при этом контрольного пакета.

Unicredit заявил, что из-за того, что Commerzbank выкупает свои акции через программу обратного выкупа, итальянскому банку приходится постоянно продавать акции, чтобы механически не превысить 30%. С новым предложением это больше не потребуется, и банк сможет покупать дополнительные акции на рынке.

Для необходимого повышения капитала, сопровождающего поглощение, Unicredit созовет внеочередное собрание акционеров, которое должно состояться не позднее 4 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что итальянский банк UniCredit хочет купить долю в немецком банке Commerzbank в случае провала переговоров по слиянию последнего с Deutsche Bank.

