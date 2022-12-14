Крупнейший банк Дании признал, что предоставил россии доступ к финансовой системе США — Finance.ua
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Крупнейший банк Дании признал, что предоставил россии доступ к финансовой системе США

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На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве против банков Соединенных Штатов Америки.
Как говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США, банк признал себя виновным в реализации многомиллиардной схемы доступа к американской финансовой системе.
Согласно судебным документам, банк тайно переводил деньги от клиентов с «высоким риском» в рф в финансовую систему США, в связи с чем клиенты Danske Bank смогли получить доступ к американским банкам, обработавшим от их имени 160 миллиардов долларов.
В течение многих лет Danske Bank врал и обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом Danske Bank, крупнейший банк в Дании, намеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США", — заявил прокурор США Дэмиен Уильямс.
Согласно признаниям и судебным документам, между 2008 и 2016 годами Danske Bank предлагал банковские услуги через свой Эстонский филиал Danske Bank Estonia. У него была прибыльная линия обслуживания клиентов-нерезидентов, известная как NRP. Danske Bank Estonia привлек клиентов NRP тем, что они могли переводить большие суммы денег через этот банк практически без присмотра. Сотрудники Danske Bank в Эстонии вступили в сговор с клиентами NRP, чтобы скрыть подлинный характер своих транзакций, в том числе посредством подставных компаний, скрывавших фактическое владение средствами.
Доступ к финансовой системе США через банки США имел решающее значение для Danske Bank и его клиентов nrp, полагавшихся на доступ к банкам США для обработки транзакций в долларах, отмечается в сообщении Минюста США.
Danske Bank признал свою вину по одному пункту сговора с целью совершения банковского мошенничества. Согласно условиям Соглашения о признании вины, компания согласилась на уголовную конфискацию 2,059 миллиарда долларов.
Danske Bank также примет отдельные уголовные или гражданские решения с местными и иностранными органами власти, и Департамент зачислит около 850 миллионов долларов в платежи, которые банк осуществляет комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и датским органам власти.
Danske Bank согласился выплатить компенсацию в размере 2 миллиардов долларов, чтобы завершить расследование.
По материалам:
УНІАН
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