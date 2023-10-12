Крупнейшие банки США списывают все больше безнадежных кредитов — Finance.ua

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Крупнейшие банки США списывают все больше безнадежных кредитов

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Крупнейшие банки США списывают все больше безнадежных кредитов
Крупнейшие банки США списывают все больше безнадежных кредитов
Крупнейшие банки США готовы списать больше безнадежных кредитов, чем это было в начале пандемии, поскольку более высокие процентные ставки и потенциальный экономический спад ставят заемщиков в безвыходное положение, пишет Bloomberg.
JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., которые отчитываются о результатах третьего квартала, имеют показатель в примерно 5,3 миллиарда долларов США в совокупных чистых списаниях в третьем квартале, это самый высокий показатель для группы со второго квартала 2020 года, согласно данным, собранным Bloomberg.
Эта цифра более чем вдвое выше, чем годом ранее, поскольку кредиторы борются с потребителями, пытающимися успевать за ростом процентных ставок, а индустрия коммерческой недвижимости все еще борется с последствиями пандемии. Главный исполнительный директор Citigroup Джейн Фрейзер в прошлом месяце заявила, что ее банк начинает замечать признаки слабости потребителей в США с низким кредитным рейтингом, чьи сбережения съела историческая инфляция. Однако, по ее словам, подавляющее большинство смогло справиться с повышением ставок.
«Любые сбои в кредитах будут наказаны рынком. Тем не менее, было удивительно мало разговоров о кредитном качестве третьего квартала для крупных банков, даже в отношении коммерческой недвижимости или некоторых наиболее разглашенных банкротств», — сказала Эрика Наджарян, аналитик UBS Group AG, в записке для клиентов.
Ожидание роста количества списаний в четырех крупных банках США
Ожидание роста количества списаний в четырех крупных банках США
Ухудшение кредитного качества говорит о том, что банкам, вероятно, придется откладывать больше денег на покрытие плохих кредитов, если экономика ухудшится. Более высокие резервы для покрытия безнадежной задолженности съедят прибыль.
Кроме ухудшения качества кредитов, аналитики и инвесторы будут наблюдать за перспективами чистого процентного дохода — разницы между тем, что банки зарабатывают на кредитах, и суммой, которую они выплачивают по депозитам. Дополнительными препятствиями являются повышение требований к капиталу и ожидание сокращения доходов банковских инвестиций.
Как пишет Bloomberg, KBW Nasdaq Bank Index потерял в этом году 23%, причем падение Bank of America на 18% самое крутое среди четырех крупнейших компаний. Нью-Йоркская JPMorgan в этом году выросла на 8,6% и стала единственной компанией в группе, показавшей рост.

Вот некоторые из ключевых показателей, за которыми будут наблюдать аналитики:

Нереализованные убытки

По словам аналитиков, портфели ценных бумаг банков, вероятно, продемонстрируют увеличение нереализованных убытков в третьем квартале после того, как резкий рост доходности снизил стоимость их инвестиций. Федеральная корпорация страхования вкладов оценила нереализованные убытки во втором квартале на уровне 558,4 миллиарда долларов, что на 8% больше, чем за предыдущий период.
Но даже если эти потери увеличатся, они не представляют такой угрозы, которая привела к потоплению Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank в начале этого года. С этого времени депозиты стабилизировались, а это значит, что кредиторы не будут вынуждены продавать активы и регистрировать убытки.

Чистый процентный доход

Чистый процентный доход, вероятно, снизился со второго квартала из-за роста стоимости депозитов и обострения конкуренции, тенденций, сохранившихся в третьем квартале.
«Чистый процентный доход, крупнейший источник дохода для банков, будет под давлением в ближайшей перспективе, поскольку рост кредитов замедляется, а стоимость депозитов растет», — сказал Джейсон Голдберг, аналитик Barclays Capital.
Давление от роста ставок особенно сильно ударило по региональным кредиторам, о чем свидетельствует серия банкротств банков в начале этого года.

Investment Banking

Комиссии за консультации, вероятно, останутся низкими, а возобновление деятельности по слиянию все еще впереди, тогда как андеррайтинговые компании, вероятно, покажут рост по сравнению со слабыми уровнями в прошлом году. Согласно оценкам аналитиков, общий доход пяти крупнейших компаний от банковских инвестиций снизился до 6,03 миллиарда долларов с 6,42 миллиарда долларов в том же квартале прошлого года.
Банки сокращают численность персонала в ответ на падение доходов комиссии. В этом году Citigroup уже сократила около 5000 рабочих мест, только во втором квартале эти шаги стоили компании 400 миллионов долларов в виде выходного пособия.
По материалам:
bloomberg.com
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