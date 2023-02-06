Крупнейшая в мире золотодобывающая компания предлагает $17 миллиардов за конкурента — Finance.ua

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания предлагает $17 миллиардов за конкурента Сегодня 18:01 — Фондовый рынок

Крупнейший в мире добытчик золота Newmont предложил $17 млрд (24 млрд австралийских долларов) за австралийского конкурента Newcrest. Соглашение может стать самым дорогим слиянием этого года.

Об этом пишет Financial Times.

Закрытие сделки также может привести к тому, что четыре из пяти крупнейших рудников золота в Австралии могут оказаться под контролем объединенной компании.

Предложение предусматривает премию 21% к цене акций Newcrest на момент закрытия торгов в пятницу. На новости о предложении акции Newcrest в понедельник росли на 10% — до 24,74 австралийского доллара ($17,12), достигнув самого высокого уровня с мая 2022 года, отмечает FT.

Отмечается, что потенциальное соглашение воссоединит две компании спустя почти четверть века. Newcrest со штаб-квартирой в Мельбурне была основана в 1960-х годах как австралийское подразделение Newmont, а в 1990 году ее выделили в отдельный бизнес после приобретения золотых активов горнодобывающей компании BHP, став крупнейшим золотоискателем в Австралии.

Newmont зарегистрирована в Денвере (США). В результате соглашения, которое должно будет одобрить правительство Австралии, четыре из пяти крупнейших рудников злота страны могут оказаться под контролем одной компании. При поглощении акционеры Newmont будут контролировать 70% объединенной компании, а акционеры Newcrest — 30%.

В Newcrest заявили, что рассмотрят предложение. Компания напомнила, что ранее уже отклонила одно предложение о поглощении из-за слишком низкой оценки.

Со своей стороны директор по инвестициям Allan Gray (крупнейший акционер Newcrest) Саймон Мохинни уже заявил, что не поддержит поглощение на предложенных условиях. По его словам, Newcrest оценили слишком дешево.

Предложение Newmont может спровоцировать торговую войну за Newcrest.

Так, консолидировать золотодобывающий рынок Австралии стремятся и другие крупные компании, в том числе канадские Barrick Gold и Agnico Eagle, пишет газета со ссылкой на аналитиков. Они также заинтересованы в покупке Newcrest, акции которой с апреля по сентябрь прошлого года подешевели почти вдвое.

Економічна Правда По материалам:

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