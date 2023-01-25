Крупнейшая сделка среди всех артистов поколения. Джастин Бибер продал права на свою музыку — Finance.ua

Крупнейшая сделка среди всех артистов поколения. Джастин Бибер продал права на свою музыку
Популярный канадский поп-исполнитель Джастин Бибер продал авторские права на свои произведения. Новым владельцем его композиций стала британская компания Hipgnosis Songs Capital — совместное предприятие Hipgnosis Song Management и инвестиционного фонда Blackstone.
Об этом сообщает Billboard.
Hipgnosis публично не разглашает условия сделки, но источник, близкий к делу, сообщил AFP, что сумма сделки составляет около 200 миллионов долларов.
Отмечается, что певец передает 100% авторских прав на все свои песни, выпущенные до 31 декабря 2021 года, включая последний альбом Justice (Правосудие).
В общей сложности Джастин Бибер выпустил шесть студийных альбомов и несколько десятков синглов в период с 2010 по 2021 год. Кроме того, в 2010 году вышла его автобиографическая книга «Первый шаг к вечности: моя история».
По словам издания, учитывая сумму сделки, это самая большая продажа прав среди всех артистов поколения Бибера.
Справка Finance.ua:
- после того как уроженца Канады нашли на YouTube в подростковом возрасте, Бибер стремительно приобрел мировую известность, продав более 150 миллионов пластинок;
- он занял восемь первых мест в списке лучших альбомов Billboard, а его песни транслировались только на Spotify более 32 миллиардов раз;
- в последнее время здоровье Бибера ухудшилось: звезда взяла перерыв в гастролях на неопределенный срок после того, как он сообщил, что у него диагностировали синдром Рамзи Ханта.
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