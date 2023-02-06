Крупнейшая розничная сеть Индии интегрировала платежи в цифровых рупиях — Finance.ua

Крупнейшая розничная сеть Индии интегрировала платежи в цифровых рупиях Сегодня 00:37 — Финтех и Карты

Reliance Retail, одна из крупнейших розничных сетей Индии, начала принимать цифровые рупии (CBDC) в одном из магазинов Freshpik. Компания планирует распространить поддержку на всю торговую точку сети.

Ви Субраманиам, исполнительный директор Reliance Retail, отметил, что принятие цифровой валюты центрального банка (CBDC) соответствует видению фирмы относительно предоставления возможности выбора индийским потребителям. Руководитель также подчеркнул, что данная инициатива дает фирме возможность предлагать альтернативный способ оплаты в своих магазинах.

Согласно отчету Reliance Retail сотрудничает с компаниями ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank и fintech Innoviti Technologies для развертывания поддержки CBDC. Потребителям, выбравшим оплату цифровыми рупиями, в магазине будет предоставлен QR-код для завершения платежа.

Планы по CBDC страны были изложены Резервным банком Индии (RBI) 7 октября в 51-страничном документе. Центральный банк страны определил различные факторы, включая потенциальное положительное и негативное влияние цифровой рупии на страну. По данным RBI, одним из мотивов создания CBDC является снижение операционных расходов на управление денежными средствами.

В ноябре RBI запустил оптовый пилот цифровой рупии для учреждений и продавцов. 1 декабря центральный банк запустил пилотный проект CBDC для розничных потребителей в рамках закрытой группы продавцов и покупателей.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.