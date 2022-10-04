Крупнейшая лизинговая компания мира подала иск на $3,5 миллиарда из-за оставшихся в рф самолетов. — Finance.ua

Крупнейшая лизинговая компания мира подала иск на $3,5 миллиарда из-за оставшихся в рф самолетов. 04.10.2022, 00:34 — Криминал

Крупнейшая лизинговая компания мира подала иск на $3,5 миллиарда из-за оставшихся в рф самолетов.

Крупнейшая лизинговая компания мира AerCap подала иск к страховщикам с требованием выплатить 3,5 млрд долларов за оставшиеся в россии самолеты.

Компания говорит, что сообщила российским авиакомпаниям о прекращении аренды, но самолеты ей не вернули, поэтому она решила добиваться выплаты страхового покрытия.

Иск подали в Высокий суд Лондона.

AerCap считает свои требования обоснованными, поскольку не может получить от российских авиакомпаний самолеты и детали к ним после того, как Евросоюз с 26 февраля запретил относительно России новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов, а также обязал москву в течение месяца вернуть лизингодателям уже сданные в лизинг самолеты.

После этого президент россии Владимир Путин 14 марта подписал закон, дающий возможность регистрировать в России права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

AerCap потеряла 116 самолетов и 23 запасных двигателя в россии.

Економічна Правда По материалам:

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