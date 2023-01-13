Крупнейшая инвесткомпания BlackRock хочет сократить полтысячи работников — Finance.ua

Крупнейшая инвесткомпания BlackRock хочет сократить полтысячи работников Сегодня 03:06 — Фондовый рынок

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock планирует сократить около 500 работников или до 3% своего персонала в условиях «беспрецедентной рыночной среды».

Об этом сообщил представитель компании, передает MarketWatch

«BLK предпринимает ряд целенаправленных действий, чтобы переформатировать свои команды после значительного роста штата за последние годы. Мы вносим некоторые изменения в размер и форму нашего штата», — сказал спикер.

В последний раз инвесткомпания снижала численность персонала в 2019 году.

Аналитики ожидают сокращения прибыли компании в расчете на акцию до $8,08 с $10,42 за аналогичный период годом ранее и снижения выручки до $4,25 млрд с $5,12 млрд.

Напомним, одна из самых крупных криптовалютных бирж Coinbase объявила, что сократит 20% штата работников во время спада на рынке криптовалют.

Ранее другие технологические компании также объявили о сокращении рабочих мест, после того как они начали нанимать новых работников во время пандемии COVID-19. На прошлой неделе Amazon заявил, что сократит 18 тысяч рабочих мест, в то время как Salesforce сократила более 7 тысяч человек (или 10%). Илон Маск сократил примерно половину работников Twitter после того, как в прошлом году стал генеральным директором, а Meta сократила более 11 тысяч рабочих мест, или 13%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.