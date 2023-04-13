Крупная технологическая компания планирует открыть офис в Украине — Finance.ua

Крупная технологическая компания планирует открыть офис в Украине
Технологическая компания Clearview AI заинтересована в развитии цифровой инфраструктуры Украины. Среди идей — использование искусственного интеллекта на таможне, в банковской сфере. Также компания рассматривает вариант открытия офиса в Украине.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«Clearview AI заинтересованы в развитии цифровой инфраструктуры Украины. Среди идей — использование искусственного интеллекта на таможне, в банковской сфере. Также компания рассматривает вариант открыть офис в Украине с локальной командой разработки», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, это поможет талантливым украинским айтишникам реализовать свой потенциал.
Компания с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Технологиями от Clearview AI пользуются 14 государственных органов.
Благодаря искусственному интеллекту удается распознавать лица российских военных преступников, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности. Также он помогает усилить безопасность блокпостов и пропускных пунктов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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