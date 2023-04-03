Кроссоверы Genesis будут использовать лицо владельца автомобиля вместо ключа — Finance.ua

Кроссоверы Genesis будут использовать лицо владельца автомобиля вместо ключа Сегодня 04:12 — Фондовый рынок

Кроссоверы Genesis будут использовать лицо владельца автомобиля вместо ключа

Genesis представила новую технологию распознавания лиц для компактного электрического внедорожника GV60 2023 модельного года, а также ряд других обновлений. Нововведение делает GV60 первым автомобилем, проданным в Европе, к которому владельцы могут получить доступ дружелюбной улыбкой.

Face Connect был впервые запущен Genesis в сентябре 2021 года, что сделало GV60 первым в мире автомобилем с возможностью распознавания лиц. Однако только сейчас он внедряется в модели GV60, продаваемые в Европе и Великобритании.

Теоретически Face Connect избавит вас от необходимости всегда носить с собой ключи от машины. Автомобиль может хранить биометрические данные, позволяющие ему «узнавать» лицо своего владельца, позволяя ему получить доступ к своему GV60 и управлять им без наличия ключа.

Процесс настройки с использованием существующей программы Genesis Connected Services должен быть выполнен до того, как владельцы GV60 начнут многозначительно подмигивать своим автомобилям. Он хранит информацию о лицах и отпечатках пальцев в зашифрованном виде внутри самого автомобиля, и Genesis особо отмечает, что никакие биометрические данные не загружаются и не хранятся в облаке.

Как только система будет настроена, владельцы могут подойти к своему автомобилю и посмотреть в камеру на средней стойке, где светодиодный дисплей показывает состояние автомобиля. GV60 должен разблокировать и активировать персональные настройки водителя, позволяя им завести машину с помощью датчика отпечатков пальцев и уехать. Genesis говорит, что эта технология идеально подходит для занятий на свежем воздухе, таких как плавание или бег, когда владельцы предпочитают не носить с собой ключи от машины.

Кроме Face Connect, входящего в стандартную комплектацию GV60, автомобиль получил ряд других обновлений. Функция цифрового ключа позволяет разблокировать автомобиль с помощью смартфона или смарт-часов. Есть дополнительная подсветка окружающего пространства, новая система очистки воздуха и массажное водительское сиденье Ergo Motion, которое стало стандартным для всей линейки, наряду с подогревом сидений для передних и задних пассажиров.

Цена

Модели Genesis GV60 2023 уже поступили в продажу в Великобритании в комплектациях Premium, Sport и Sport Plus по цене немногим менее 54 000 фунтов стерлингов.

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Ampercar По материалам:

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