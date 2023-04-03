Кроссоверы Genesis будут использовать лицо владельца автомобиля вместо ключа — Finance.ua
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Кроссоверы Genesis будут использовать лицо владельца автомобиля вместо ключа

Фондовый рынок
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Кроссоверы Genesis будут использовать лицо владельца автомобиля вместо ключа
Кроссоверы Genesis будут использовать лицо владельца автомобиля вместо ключа
Genesis представила новую технологию распознавания лиц для компактного электрического внедорожника GV60 2023 модельного года, а также ряд других обновлений. Нововведение делает GV60 первым автомобилем, проданным в Европе, к которому владельцы могут получить доступ дружелюбной улыбкой.
Face Connect был впервые запущен Genesis в сентябре 2021 года, что сделало GV60 первым в мире автомобилем с возможностью распознавания лиц. Однако только сейчас он внедряется в модели GV60, продаваемые в Европе и Великобритании.
Теоретически Face Connect избавит вас от необходимости всегда носить с собой ключи от машины. Автомобиль может хранить биометрические данные, позволяющие ему «узнавать» лицо своего владельца, позволяя ему получить доступ к своему GV60 и управлять им без наличия ключа.
Процесс настройки с использованием существующей программы Genesis Connected Services должен быть выполнен до того, как владельцы GV60 начнут многозначительно подмигивать своим автомобилям. Он хранит информацию о лицах и отпечатках пальцев в зашифрованном виде внутри самого автомобиля, и Genesis особо отмечает, что никакие биометрические данные не загружаются и не хранятся в облаке.
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Как только система будет настроена, владельцы могут подойти к своему автомобилю и посмотреть в камеру на средней стойке, где светодиодный дисплей показывает состояние автомобиля. GV60 должен разблокировать и активировать персональные настройки водителя, позволяя им завести машину с помощью датчика отпечатков пальцев и уехать. Genesis говорит, что эта технология идеально подходит для занятий на свежем воздухе, таких как плавание или бег, когда владельцы предпочитают не носить с собой ключи от машины.
Кроме Face Connect, входящего в стандартную комплектацию GV60, автомобиль получил ряд других обновлений. Функция цифрового ключа позволяет разблокировать автомобиль с помощью смартфона или смарт-часов. Есть дополнительная подсветка окружающего пространства, новая система очистки воздуха и массажное водительское сиденье Ergo Motion, которое стало стандартным для всей линейки, наряду с подогревом сидений для передних и задних пассажиров.

Цена

Модели Genesis GV60 2023 уже поступили в продажу в Великобритании в комплектациях Premium, Sport и Sport Plus по цене немногим менее 54 000 фунтов стерлингов.
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По материалам:
Ampercar
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