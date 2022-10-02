Кроссовер Toyota Harrier получил 300-сильную версию (фото) — Finance.ua
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Кроссовер Toyota Harrier получил 300-сильную версию (фото)

Фондовый рынок
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Кроссовер Toyota Harrier получил 300-сильную версию (фото)
Актуальная версия кроссовера Toyota Harrier образца 2020 стала глобальной моделью: в США она продается под наименованием Venza, а китайцы производят собственные версии сразу под двумя названиями (Harrier и Venza).
Однако самую продуктивную и самую дорогую разновидность данного кроссовера японцы приберегли для домашнего рынка: там был представлен заряжаемый гибрид Toyota Harrier PHEV.
Кроссовер Toyota Harrier получил 300-сильную версию (фото)
Технически новинка — это клон модели RAV4 PHV. Движущей силой авто является бензиновый атмосферный двигатель 2.5, который функционирует по экономическому циклу Аткинсона и выдает 177 л.с. и 219 Нм крутящего момента.
Компанию ему составил электродвигатель на 182 л. и 270 Нм: оба двигателя вращают передние колеса через электромеханический вариатор. Между тем, на задней оси машины находится отдельный электромотор, генерирующий 54 л.с. и 121 Нм крутящего момента. Пиковая производительность силовой установки составляет 306 лошадиных сил.
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Литий-ионный тяговый аккумулятор емкостью 18,1 кВт∙ч установлен под полом салона. В чисто электрическом режиме такой кроссовер сможет проехать до 93 км (по циклу WLTC). Снаряженная масса заряжаемого автомобиля — 1950 кг: на 200 кг больше, чем у стандартного гибрида (222 л.с.) с маленькой батареей и более скромным передним электродвигателем.
Обновленные версии кроссовера выйдут на японский рынок уже в начале октября этого года.
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По материалам:
mmr.ua
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