Кроссовер Toyota Harrier получил 300-сильную версию (фото) — Finance.ua

Кроссовер Toyota Harrier получил 300-сильную версию (фото) 02.10.2022, 00:09 — Фондовый рынок

Актуальная версия кроссовера Toyota Harrier образца 2020 стала глобальной моделью: в США она продается под наименованием Venza, а китайцы производят собственные версии сразу под двумя названиями (Harrier и Venza).

Однако самую продуктивную и самую дорогую разновидность данного кроссовера японцы приберегли для домашнего рынка: там был представлен заряжаемый гибрид Toyota Harrier PHEV.

Технически новинка — это клон модели RAV4 PHV. Движущей силой авто является бензиновый атмосферный двигатель 2.5, который функционирует по экономическому циклу Аткинсона и выдает 177 л.с. и 219 Нм крутящего момента.

Компанию ему составил электродвигатель на 182 л. и 270 Нм: оба двигателя вращают передние колеса через электромеханический вариатор. Между тем, на задней оси машины находится отдельный электромотор, генерирующий 54 л.с. и 121 Нм крутящего момента. Пиковая производительность силовой установки составляет 306 лошадиных сил.

Литий-ионный тяговый аккумулятор емкостью 18,1 кВт∙ч установлен под полом салона. В чисто электрическом режиме такой кроссовер сможет проехать до 93 км (по циклу WLTC). Снаряженная масса заряжаемого автомобиля — 1950 кг: на 200 кг больше, чем у стандартного гибрида (222 л.с.) с маленькой батареей и более скромным передним электродвигателем.

Обновленные версии кроссовера выйдут на японский рынок уже в начале октября этого года.

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