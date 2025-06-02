Кроссовер MG HS второго поколения вышел на украинский рынок — Finance.ua
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Кроссовер MG HS второго поколения вышел на украинский рынок

Технологии&Авто
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Кроссовер MG HS второго поколения вышел на украинский рынок
Кроссовер MG HS второго поколения вышел на украинский рынок
MG HS второго поколения вышел на украинский рынок. Недорогой компактный автомобиль будет предложен в бензиновых и гибридных версиях.
О новинке рассказали на сайте украинского дилера бренда.
После обновления автомобиль вырос до 4,65 м в длину и стал более отчетливым, чем предшественник. Широкая радиаторная решетка новинки прекрасно сочетается с узкими диодными фарами.
В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.
В настоящее время кроссовер MG HS доступен только в версии LUX, включающей бесключевой доступ, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, навигацию, камеры кругового обзора, датчики света и дождя, подогрев кресел, электроприводы сидений и двери багажника. Также машина получила автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль слепых зон и систему полуавтономного движения.
По материалам:
MMR
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