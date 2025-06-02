Кроссовер MG HS второго поколения вышел на украинский рынок — Finance.ua

Кроссовер MG HS второго поколения вышел на украинский рынок Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Кроссовер MG HS второго поколения вышел на украинский рынок

MG HS второго поколения вышел на украинский рынок. Недорогой компактный автомобиль будет предложен в бензиновых и гибридных версиях.

О новинке рассказали на сайте украинского дилера бренда.

После обновления автомобиль вырос до 4,65 м в длину и стал более отчетливым, чем предшественник. Широкая радиаторная решетка новинки прекрасно сочетается с узкими диодными фарами.

В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.

В настоящее время кроссовер MG HS доступен только в версии LUX, включающей бесключевой доступ, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, навигацию, камеры кругового обзора, датчики света и дождя, подогрев кресел, электроприводы сидений и двери багажника. Также машина получила автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль слепых зон и систему полуавтономного движения.

MMR По материалам:

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