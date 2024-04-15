Кристалину Георгиеву избрали главой МВФ еще на 5 лет — Finance.ua
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Кристалину Георгиеву избрали главой МВФ еще на 5 лет

Мир
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Кристалину Георгиеву избрали главой МВФ еще на 5 лет
Кристалину Георгиеву избрали главой МВФ еще на 5 лет
Исполнительный совет Международного валютного фонда 12 апреля избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок.
Новый срок начнется 1 октября 2024 года. Соответствующее решение Совета было принято консенсусом.
Георгиева будет уделять особое внимание вопросам макроэкономической и финансовой стабильности, обеспечивая при этом, чтобы Фонд продолжал адаптироваться и развиваться в соответствии с потребностями всех членов.
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«Принимая это решение, Совет высоко оценил сильное и гибкое руководство госпожи Георгиевой в период ее пребывания в должности, когда она преодолевала ряд серьезных глобальных потрясений. Госпожа Георгиева руководила беспрецедентными мерами реагирования МВФ на эти потрясения, включая утверждение более $360 млрд нового финансирования от начала пандемии для 97 стран, облегчение долгового бремени беднейших и уязвимых членов Фонда и историческое выделение специальных прав заимствования на $650 млрд», — цитирует МВФ заявление координаторов Исполнительного совета МВФ Афонсо Белилакуа и Абдулды Абдулдара.
Директор-распорядитель МВФ назначается исполнительным советом на пятилетний срок. Впервые Кристалина Георгиева заняла этот пост в октябре 2019 года.
По материалам:
Фінансовий клуб
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