Криптовалюты и мир вокруг: Goldman Sachs изменил мнение о BTC, а Porsche не удалось распродать свои NFT — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Goldman Sachs изменил мнение о BTC, а Porsche не удалось распродать свои NFT Сегодня 14:32 — Криптовалюта

Криптовалюты и мир вокруг: Goldman Sachs изменил мнение о BTC, а Porsche не удалось распродать свои NFT

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 23 по 29 января 2022 года:

Лучший актив 2023 по версии Goldman Sachs. Главным героем на прошлой неделе стал «биток». Так, Goldman Sachs оценил Bitcoin как один из самых эффективных активов в 2023 году. При этом следует отметить, что ранее банковский гигант был большим критиком первой крипты.

В отчете Goldman Sachs привел сравнительный анализ разных активов. Bitcoin с начала года превзошел по доходности S&P 500, золото, недвижимость и Nasdaq 100.

Продала ли Tesla свои Bitcoin? После крушения FTX инвесторы часто интересовались этим вопросом. И вот на прошлой неделе Tesla После крушения FTX инвесторы часто интересовались этим вопросом. И вот на прошлой неделе Tesla опубликовала отчет о прибыли и убытках за четвертый квартал 2022 года: производитель электромобилей не покупал и не продавал Bitcoin уже второй квартал подряд.

Стоимость цифровых активов Tesla в конце четвертого квартала составляла $184 млн по сравнению с $218 млн в конце третьего квартала из-за убытков от снижения цены BTC.

Схема «гарантированного» заработка на Bitcoin. Один из криптовалютных экспертов — директор по исследованиям и стратегии Matrixport Маркус Тилен — Один из криптовалютных экспертов — директор по исследованиям и стратегии Matrixport Маркус Тилен — поделился собственным наблюдением , как точно заработать на «битке». По его словам, покупка Bitcoin в конце первого дня китайского Нового года и продажа через десять торговых дней гарантирует в среднем прибыль более 9%.

Как утверждает эксперт, за последние восемь лет с 2015 по 2022 год схема приносила доход в 100% случаях. PS: это не финансовый совет.

FTX раскрыла своих кредиторов. Юристы криптобиржи FTX Юристы криптобиржи FTX подали в суд список институциональных кредиторов. Он занял 116 страниц! Сюда вошли крупные знаменитые бренды и государственные органы.

Так, среди технологических гигантов значатся Apple и Netflix, а среди медиа — Fox Broadcasting Company и New York Times. Также свои инвестиции вложили американская криптобиржа Coinbase, власти Японии и Австралии, благотворительные фонды и авиакомпании.

Кроме того, деньжат криптобирже давала и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, и Валютно-финансовое управление Гонконга, а также многие другие госучреждения со всего мира.

Porsche выпустила свою первую NFT-коллекцию. Немецкий автопроизводитель Porsche . Немецкий автопроизводитель Porsche выпустил свою первую коллекцию NFT под названием «PORSCHΞ 911» — 7500 невзаимозаменяемых изображений известного спортивного автомобиля марки 911. Однако, как пишут аналитики, ни ценители бренда, ни коллекционеры NFT не спешат покупать токены.

Продажа стартовала 23 января. Первыми новинки могли купить те, кто в свое время попал в так называемый белый список, и только после этого компания открыла доступ к токенам для всего криптосообщества. Но из 7500 NFT удалось продать чуть больше 1400.

«PORSCHΞ 911» критикуют за отсутствие оригинальности и сумасшедшую цену. Отметим, что сначала стоимость токена составляла 3 ETH ($4900), однако уже 24 января она упала до 0,909 ETH ($1400).

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