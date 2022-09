Криптовалюты и мир вокруг: Ethereum на новом алгоритме, внедрение блокчейна в SWIFT и заработок на NFT королевы — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Ethereum на новом алгоритме, внедрение блокчейна в SWIFT и заработок на NFT королевы Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая едва ли не каждый день меняет направление своего течения. Чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 12 по 18 сентября 2022 года:

Ethereum перешел на Proof-of-Stake. Главным событием на прошлой неделе стал переход «эфира» на PoS — The Merge. До этого Ethereum добывалась с помощью модели Proof of Work, то есть физически за счет мощностей видеокарт. При этом алгоритм Proof of Stake (PoS) позволяет экономить электроэнергию и добывать валюту в цифровом пространстве.

Переход на новый алгоритм повлечет за собой мощные изменения в инфраструктуре — теперь Ethereum не потребует колоссального объема электроэнергии для работы видеокарт. Эксперты говорят, что энергопотребление от добычи Ethereum уменьшится на 99%, а эффект от этого события будет равен отключению от потребления электричества Финляндии.

Украина в топ-3 стран по внедрению криптовалют. Аналитическая компания Chainalysis опубликовала рейтинг под названием «Глобальный индекс внедрения криптовалют 2022 года». Для определения стран, попадающих в список, аналитики использовали пять индексов, учитывающих движение криптовалюты через централизованные платформы, такие как криптовалютные биржи, пиринговые транзакции и приложения децентрализованного финансирования (DeFi). В этом году методология была обновлена и включает в себя две метрики, учитывающие объем транзакций DeFi.

Возглавил рейтинг стран, где наиболее активно внедряется крипта, Вьетнам, за ним следуют Филиппины. Украина тоже не отставала и оказалась на третьем месте.

SWIFT начнет использовать блокчейн технологии. Система обмена сообщениями о транзакциях между финансовыми учреждениями SWIFT будет сотрудничать с финтех-компанией Symbiont и начнет первые тесты обмена корпоративными новостями через технологию блокчейн. Речь идет преимущественно о новостях о выплатах дивидендов и сделках по слиянию/поглощению.

Для участия в проекте SWIFT привлек ряд ведущих депозитариев и управляющих активами, в частности American Century Investments, Citi, Vanguard и Northern Trust.

Какая от этого польза? В компании говорят, что если решение станет действительно эффективным, посредникам нужно будет обрабатывать меньшее количество запросов от клиентов относительно данных и корпоративных действий. Это в свою очередь позволит сократить количество сотрудников, которые тратят свое время на ручные операции с такими данными.

Создатели NFT зарабатывают на смерти королевы Елизаветы II. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II на крипторынке появились десятки токенов , в названии которых фигурирует Queen.

По подсчетам издания Crypto Briefing, смерть королевы породила более 40 монет-мемов на Ethereum и Binance Smart Chain и как минимум одну коллекцию NFT. Queen Elizabeth Inu, Queen Doge, God Save The Queen, London Bridge Is Down, RIP Queen Elizabeth, Elizabeth II, Queen Inu II — и это лишь незначительная часть тех криптопроектов, которые сейчас активно продаются.

За несколько часов объем торгов ликвидных токенов Save The Queen и Queen Elizabeth Inu уже превысил на 700 тысяч и 200 тысяч долларов соответственно.

На крупнейшей площадке для торговли невзаимозаменяемыми токенами Opensea также фиксируют рост количества NFT с изображением королевы. Диапазон цен, по которым торгуются токены, очень широк. Однако некоторые пользователи решили буквально заработать миллионы на трагическом событии: многие NFT выставлены за фантастические суммы в крипте. К примеру, один из NFT (рисунок с годами жизни Елизаветы II) предлагается за 100 ETH, это примерно 129 тыс. долларов на момент написания новости.

Starbucks запустит приложение лояльности с NFT-токенами. Мы привыкли к различным бонусным системам для клиентов со стороны магазинов и ресторанов. Однако развитие криптовалют и метавселенной заставляет торговцев привлекать все новые технологические системы. Например, крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания Starbucks решила интегрировать в свою программу лояльности NFT-токены.

Согласно планам, участники программы лояльности Starbucks Rewards и партнеры Starbucks в США смогут покупать и зарабатывать фирменные NFT токены Starbucks, выполняя задания в интерактивных играх. Все запланированные активности направлены на то, чтобы дать клиенту более глубокие знания о бренде Starbucks и кофе.

