Криптовалютный аналитик, предсказавший кризис 2018 года, спрогнозировал смерть всех токенов, кроме Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютный аналитик, предсказавший кризис 2018 года, спрогнозировал смерть всех токенов, кроме Bitcoin 14.06.2023, 01:54 — Криптовалюта

Криптовалютный аналитик, предсказавший кризис 2018 года, спрогнозировал смерть всех токенов, кроме Bitcoin

Популярный в криптосообществе аналитик Питер Брандт, которому удалось верно предсказать криптозиму 2018 года, заочно «похоронил» все токены, за исключением Bitcoin. Своим мнением о будущем криптовалюты он поделился с подписчиками в Твиттере.

«Bitcoin— единственная криптовалюта , которой удастся финишировать в этом марафоне. Остальные [криптовалюты], включая Ethereum — фальшивки или «скам», — написал Питер Брандт.

Многих участников криптосообщества смутило то, что аналитик поставил вторую по капитализации криптовалюту в один ряд с мошенническими проектами. В ответ на просьбу подписчиков объяснить свою оценку ETH Брандт написал: «Серебро для ETH — все равно, что золото для BTC . ETH, вероятно, выживет, но настоящее наследие — это BTC».

Брандт поделился своим мнением на фоне «охоты» Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на незаконно выпущенные ценные бумаги в виде криптовалют. В черный список регулятора попало уже более 60 монет. При этом, как считают эксперты, перечень проблемных криптовалют будет расти.

Напомним, ранее Питер Брандт дал долгосрочный прогноз Bitcoin. Так, в октябре 2022 года аналитик заявил, что криптовалюта станет «основным средством сбережения» в ближайшие 10 лет. А Bitcoin перестанет зависеть от других рынков: «В конце концов Bitcoin будет коррелировать только с Bitcoin» и достигнет впечатляющих показателей, впрочем каких именно — Брандт не уточнил.

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noworries По материалам:

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