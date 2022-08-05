Криптовалютные майнеры владеют 10% всех Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютные майнеры владеют 10% всех Bitcoin 05.08.2022, 00:49 — Финтех и Карты

Криптовалютные майнеры владеют 10% всех Bitcoin

Согласно данным аналитической компании CryptoQuant, майнеры владеют большим количеством Bitcoin, чем когда-либо в истории криптовалют. Доля ВТС на руках у майнеров составляет около 10%.

На момент написания новости ВТС-майнеры владеют 1 865 272 Bitcoin, по словам аналитиков, добытчики криптовалюты стали оправляться после недавнего падения цен на рынке.

«Резервы Bitcoin-майнеров полностью восстановились после распродажи, которая произошла после капитуляции в июне», — подчеркнул один из крипто-экспертов CryptoQuant.

Так, еще в середине июля положение дел ВТС-майнеров было неутешительным. Тогда мощности майнинга Bitcoin упали на 27% — все из-за временного прекращения добычи криптовалюты в Техасе, вызванного сильной жарой. Хешрейт BTC сократился до 159,41 экзахеш в секунду (EH/s). Впрочем, позже было зафиксировано наибольшее падение сложности майнинга Bitcoin за год — уровень сложности добычи ВТС опустился на 5%, что стало третьим падением подряд и самым большим с 2021 года — это могло дать толчок для движения.

Напомним, в начале июля стало известно, что цены на GPU упали на 57% с начала года из-за снижения прибыли от майнинга криптовалют. Только за июнь стоимость видеокарт уменьшилась на 14%. Следует заметить, что майнинг напрямую зависит от стоимости криптовалют в долларах, поскольку майнеры оплачивают счета за электроэнергию и другие текущие расходы в фиате.

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noworries По материалам:

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