Криптовалютная платформа Solend введет лимит на транзакции из-за риска краха — Finance.ua
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Криптовалютная платформа Solend введет лимит на транзакции из-за риска краха

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Криптовалютная платформа Solend введет лимит на транзакции из-за риска крахаКриптовалютная платформа Solend введет лимит на транзакции из-за риска краха
Платформа криптовалютного кредитования Solend на блокчейне Solana планирует установить лимит займов для каждого аккаунта в размере $50 миллионов и сократить максимальное количество ликвидаций.
Как сообщили журналисты, платформа Solend вынесла на голосование участников проекта предложение о введении лимита, все из-за риска нехватки ликвидности и возможного обвала криптовалюты SOL.
Сообщество Solend неоднозначно отреагировало на такие предложения. Пользователи заявили, что ограничение лимитов платформы легко обойти созданием дополнительных аккаунтов.
«Если крупные займы — это системный риск, то они должны быть максимально обеспечены. Большинство из нас — мелкие инвесторы, но если платформа не может функционировать без китов (крупных инвесторов), тогда нам нечего здесь делать», — написал один из пользователей.

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Очевидно, что Solend переживает не лучшие времена. Недавно сообщество Solend проголосовало за предложение взятия под контроль активов так называемого кита (пользователь взял кредит у стейблкоине на сумму $108 млн под залог 5,7 млн SOL), но в новом голосовании принятое решение было отменено. Все из-за шквала критики в соцсетях — пользователи были против. Поэтому при повторном голосовании 99% респондентов высказались за отмену первого решения. Вопрос о том, каким образом было получено большинство в первом голосовании, остается открытым.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам: noworries
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