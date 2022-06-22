Криптовалютная платформа Solend введет лимит на транзакции из-за риска краха — Finance.ua

Криптовалютная платформа Solend введет лимит на транзакции из-за риска краха

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Криптовалютная платформа Solend введет лимит на транзакции из-за риска краха

Платформа криптовалютного кредитования Solend на блокчейне Solana планирует установить лимит займов для каждого аккаунта в размере $50 миллионов и сократить максимальное количество ликвидаций.

Как сообщили журналисты, платформа Solend вынесла на голосование участников проекта предложение о введении лимита, все из-за риска нехватки ликвидности и возможного обвала криптовалюты SOL.

Сообщество Solend неоднозначно отреагировало на такие предложения. Пользователи заявили, что ограничение лимитов платформы легко обойти созданием дополнительных аккаунтов.

«Если крупные займы — это системный риск, то они должны быть максимально обеспечены. Большинство из нас — мелкие инвесторы, но если платформа не может функционировать без китов (крупных инвесторов), тогда нам нечего здесь делать», — написал один из пользователей.

Очевидно, что Solend переживает не лучшие времена. Недавно сообщество Solend проголосовало за предложение взятия под контроль активов так называемого кита (пользователь взял кредит у стейблкоине на сумму $108 млн под залог 5,7 млн SOL), но в новом голосовании принятое решение было отменено. Все из-за шквала критики в соцсетях — пользователи были против. Поэтому при повторном голосовании 99% респондентов высказались за отмену первого решения. Вопрос о том, каким образом было получено большинство в первом голосовании, остается открытым.

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