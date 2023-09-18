Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре — Finance.ua

Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре 18.09.2023, 01:21 — Криптовалюта

Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре

Алгоритм прогнозирования стоимости криптовалют на аналитической платформе CoinCodex обнародовал ожидаемую цену флагманского цифрового актива на октябрь. Согласно прогнозу CoinCodex, к 13 октября 2023 г. Bitcoin достигнет $28 435. Это свидетельствует о том, что BTC может вырасти почти на 9% от своей текущей цены.

Кроме 30-дневного прогноза алгоритм спрогнозировал стоимость ВТС в другие временные периоды. Так CoinCodex ожидает, что к 30 сентября Bitcoin достигнет нового максимума в $31 139, что означает потенциальный краткосрочный рост на 20%. Впрочем, уже 31 октября флагман рынка может упасть до $27,205.

Популярный криптотрейдер и аналитик CrypNuevo предупредил пользователей, что сейчас Bitcoin может готовиться к росту до $27 000. Однако, если его прогнозы сбудутся, это ралли будет лишь кратковременным подъемом перед значительной ликвидацией, которая может привести к падению цены BTC до $23 000, убежден CrypNuevo.

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Заметим, что в начале прошлой недели ВТС впервые за 3 месяца обвалился ниже $25 000. Это произошло на фоне появления слухов о том, что скандально известная биржа FTX планирует начать продажу цифровых активов в рамках процедуры банкротства. Предыдущее падение Bitcoin произошло после того, как BlackRock подала заявку на регистрацию спотового Bitcoin-ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по заявке BlackRock, а также аналогичным заявкам других компаний, впрочем, SEC придется вернуться к этому вопросу после решения суда, который назвал отказ Комиссии неправомерным.

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noworries По материалам:

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