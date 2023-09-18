Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре

Криптовалюта
13
Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре
Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре
Алгоритм прогнозирования стоимости криптовалют на аналитической платформе CoinCodex обнародовал ожидаемую цену флагманского цифрового актива на октябрь. Согласно прогнозу CoinCodex, к 13 октября 2023 г. Bitcoin достигнет $28 435. Это свидетельствует о том, что BTC может вырасти почти на 9% от своей текущей цены.
Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре
Кроме 30-дневного прогноза алгоритм спрогнозировал стоимость ВТС в другие временные периоды. Так CoinCodex ожидает, что к 30 сентября Bitcoin достигнет нового максимума в $31 139, что означает потенциальный краткосрочный рост на 20%. Впрочем, уже 31 октября флагман рынка может упасть до $27,205.
Криптовалюте Bitcoin спрогнозировали рост на 9% в октябре
Популярный криптотрейдер и аналитик CrypNuevo предупредил пользователей, что сейчас Bitcoin может готовиться к росту до $27 000. Однако, если его прогнозы сбудутся, это ралли будет лишь кратковременным подъемом перед значительной ликвидацией, которая может привести к падению цены BTC до $23 000, убежден CrypNuevo.

Читайте также: Как купить криптовалюту во время войны

Заметим, что в начале прошлой недели ВТС впервые за 3 месяца обвалился ниже $25 000. Это произошло на фоне появления слухов о том, что скандально известная биржа FTX планирует начать продажу цифровых активов в рамках процедуры банкротства. Предыдущее падение Bitcoin произошло после того, как BlackRock подала заявку на регистрацию спотового Bitcoin-ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по заявке BlackRock, а также аналогичным заявкам других компаний, впрочем, SEC придется вернуться к этому вопросу после решения суда, который назвал отказ Комиссии неправомерным.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.