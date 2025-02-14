Криптокошелек Trustee Plus представит глобальное обновление 5 марта: еще удобней и выгодней — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Криптокошелек Trustee Plus представит глобальное обновление 5 марта: еще удобней и выгодней Сегодня 16:58 — Криптовалюта

Криптокошелек Trustee Plus представит глобальное обновление 5 марта: еще удобней и выгодней

Команда Trustee Plus представит обновленную версию своего криптокошелька 5 марта 2025 года. Разработчики уверены, что релиз станет знаковым событием для финансовой экосистемы Украины, предложив пользователям принципиально новый опыт работы с цифровыми активами.

Для тестирования инновационных функций компания создала фокус-группу, участники которой первыми получили доступ к обновленному Trustee Plus. Кроме того, запущен специальный онлайн-ресурс, где уже появился таймер обратного отсчета до презентации продукта.

На сайте также можно подать заявку на участие в закрытом Telegram-канале . Члены сообщества получат эксклюзивные новости о запуске, а также возможность выиграть ценные призы.

Хотя детали обновления пока держатся в секрете, команда намекает: новый функционал способен радикально изменить не только украинский крипторынок, но и задать вектор глобальных трендов. Разработчики делают ставку на технологические инновации и удобство пользователей.

«Что мы готовим для нашей аудитории? Я не побоюсь назвать это революцией, которая стирает грань между криптовалютами и традиционными финансами. Это контролируемая революция, которую направляют сами пользователи, их пожелания и виденье будущего. Все это мы заботливо упакуем в новый Trustee Plus», — заявил СЕО компании Вадим Груша.

За 2024 год Trustee Plus показал стремительный рост: число установок приложения достигло 700 000, а объем обменных операций превысил 27,3 млн. Кроме того, более 151 000 пользователей оформили платежную карту сервиса.

С помощью сервисов компании каждый пользователь может узнать, где купить usdc coin , как быстро обменять биткоин на Ethereum и другие активы, а также легко вывести криптовалюту на банковскую карту.

Эксперты отмечают высокий уровень инноваций компании, а редакция Incrypted включила Trustee Plus в топ-10 лучших криптокошельков 2025 года. Кроме того, мнение аналитиков подтверждают и пользовательские отзывы о Trustee на тематических форумах.

Все это говорит о том, что украинцы интересуются инновационными решениями и отдают предпочтение современных технологиям из сферы цифровых финансов.

Trustee Plus По материалам:

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