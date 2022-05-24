Криптобиржа Coinbase блокирует счета россиян — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптобиржа Coinbase блокирует счета россиян

Сегодня 12:40Финтех и Карты
31
Криптобиржа Coinbase блокирует счета россиянКриптобиржа Coinbase блокирует счета россиян
Криптобиржа Coinbase ограничивает доступ российских пользователей к аккаунтам. Еще в начале мая биржа рассылала россиянам сообщения и планировала блокировать только те счета, на которых более 10 тысяч евро. Но 23 мая пользователи стали сообщать о получении уведомлений о закрытии аккаунтов, причем сумма была меньше или средств вовсе не было.
В сообщениях о закрытии аккаунтов Coinbase указывается причина: «необходимость соблюдать требования FinCEN». FinCEN — это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, бюро в составе Министерства финансов США. Занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.
Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа Binance заблокировала криптоаккаунты родственников кремлевских чиновников. В частности, речь идет о Елизавете Песковой, дочери пресс-секретаря диктатора владимира путина дмитрия пескова.
Об этом написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Также заблокировали:
  • Полину Ковалеву (падчерицу министра иностранных дел страны-террориста Сергея Лаврова);
  • Кирилла Малофеева (сына миллиардера Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX).
Перечисленные лица теперь не могут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов.
Как пишет Bloomberg, Binance продолжает вести свои проверки, чтобы найти больше людей, связанных с находящимися под санкциями лицами. Об этом рассказал Чагри Пойраз, руководитель отдела санкций в Ванкувере.
По материалам: Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.