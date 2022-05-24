Криптобиржа Coinbase блокирует счета россиян — Finance.ua

Криптобиржа Coinbase блокирует счета россиян

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Криптобиржа Coinbase блокирует счета россиян

Криптобиржа Coinbase ограничивает доступ российских пользователей к аккаунтам. Еще в начале мая биржа рассылала россиянам сообщения и планировала блокировать только те счета, на которых более 10 тысяч евро. Но 23 мая пользователи стали сообщать о получении уведомлений о закрытии аккаунтов, причем сумма была меньше или средств вовсе не было.

В сообщениях о закрытии аккаунтов Coinbase указывается причина: «необходимость соблюдать требования FinCEN». FinCEN — это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, бюро в составе Министерства финансов США. Занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа Binance заблокировала криптоаккаунты родственников кремлевских чиновников. В частности, речь идет о Елизавете Песковой, дочери пресс-секретаря диктатора владимира путина дмитрия пескова.

Об этом написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Также заблокировали:

Полину Ковалеву (падчерицу министра иностранных дел страны-террориста Сергея Лаврова);

Кирилла Малофеева (сына миллиардера Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX).

Перечисленные лица теперь не могут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов.

Как пишет Bloomberg, Binance продолжает вести свои проверки, чтобы найти больше людей, связанных с находящимися под санкциями лицами. Об этом рассказал Чагри Пойраз, руководитель отдела санкций в Ванкувере.

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