Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве на фоне расследования регулятора — Finance.ua

Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве на фоне расследования регулятора Сегодня 16:32

Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве через три недели после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила ее в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг.

Об этом пишет Reuters.

Базирующаяся в Сиэтле компания Bittrex прекратила свою деятельность в США 30 апреля и заявила, что подача заявления о банкротстве не повлияет на Bittrex Global, которая обслуживает клиентов за пределами Соединенных Штатов. Неамериканские сделки компании базируются в Лихтенштейне.

Согласно заявлению о банкротстве, поданном в суд Уилмингтона, штат Делавер, активы и обязательства Bittrex составляли от 500 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов.

Bittrex заявила, что все еще сохраняет криптоактивы американских клиентов, не выведших средства до 30 апреля.

Эти активы «надежно защищены», и Bittrex заявил, что намерен обратиться в суд по вопросам банкротства с просьбой об ограниченном повторном открытии счетов клиентов, чтобы криптовалюта могла быть распределена между клиентами.

«Несколько компаний в криптоиндустрии обанкротились за последний год из-за падения цен на активы, возобновления регуляторных проверок, а в случае с некогда известной биржей FTX — по уголовным обвинениям.

Економічна Правда По материалам:

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