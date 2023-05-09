Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве на фоне расследования регулятора — Finance.ua
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Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве на фоне расследования регулятора

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Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве через три недели после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила ее в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг.
Об этом пишет Reuters.
Базирующаяся в Сиэтле компания Bittrex прекратила свою деятельность в США 30 апреля и заявила, что подача заявления о банкротстве не повлияет на Bittrex Global, которая обслуживает клиентов за пределами Соединенных Штатов. Неамериканские сделки компании базируются в Лихтенштейне.
Согласно заявлению о банкротстве, поданном в суд Уилмингтона, штат Делавер, активы и обязательства Bittrex составляли от 500 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов.
Bittrex заявила, что все еще сохраняет криптоактивы американских клиентов, не выведших средства до 30 апреля.
Эти активы «надежно защищены», и Bittrex заявил, что намерен обратиться в суд по вопросам банкротства с просьбой об ограниченном повторном открытии счетов клиентов, чтобы криптовалюта могла быть распределена между клиентами.
«Несколько компаний в криптоиндустрии обанкротились за последний год из-за падения цен на активы, возобновления регуляторных проверок, а в случае с некогда известной биржей FTX — по уголовным обвинениям.
По материалам:
Економічна Правда
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