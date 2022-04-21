Криптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян из-за санкций Евросоюза — Finance.ua
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Криптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян из-за санкций Евросоюза

Сегодня 12:44Фондовый рынок
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Криптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян из-за санкций ЕвросоюзаКриптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян из-за санкций Евросоюза
Учетные записи пользователей криптобиржи Binance из рф, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 000, будут ограничены из-за санкций ЕС против россии.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров со ссылкой на заявление Binance.
«Пользователи пока смогут использовать только функцию вывода. Счета россиян, проживающих за пределами россии, и счета российских граждан или лиц, проживающих в россии, у которых общая стоимость криптоактивов не превышает €10 000, не будут нарушены и останутся активными», — написал Федоров.
В Binance добавили, что такое ограничение вводится в соответствии с 5 пакетом ограничительных мер ЕС против рф.
«В соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против россии, Binance обязана ограничить услуги для граждан россии или физических лиц, проживающих в россии, или юридических лиц, зарегистрированных в россии, имеющих криптоактивы, превышающие 10 000 евро. Счета, подпадающие под это ограничение, будут переведены в режим только снятия средств», — говорят в криптобирже.
«Хотя эти меры потенциально ограничивают обычных граждан россии, Binance должен продолжать возглавлять отрасль во внедрении этих санкций. Мы считаем, что все остальные крупные биржи вскоре должны соблюдать те же правила», — говорится в позиции компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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