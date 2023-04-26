Кремль захватил две западные энергокомпании, работавшие в россии — Bloomberg Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

россия забрала под свой контроль коммунальные энергетические предприятия, принадлежащие финской Fortum Oyj и немецкой Uniper SE, что стало ответом Кремля на замораживание российских активов европейскими странами.

Как сообщает Bloomberg , президент страны-агрессора владимир путин подписал указ, позволяющий правительству рф вводить «государственный контроль» над активами компаний или частных лиц из «недружественных» государств, в том числе США и их союзников.

Арестованными активами будет руководить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, являющееся подразделением Минфина рф.

Активами, перечисленными в дополнении к указу путина об аресте, являются 83,7% акций Uniper в ПАО «Юнипро» и 98,2% акций Fortum в местном ПАО «Фортум».

Указ вводит внешнее управление на индивидуальной основе и распространяется на объекты электроэнергетики первостепенной важности, однако в случае необходимости список активов может быть расширен.

Обе компании пытались продать свои доли и уйти с российского рынка после того, как россия напала на Украину. Однако Кремль запретил иностранным инвесторам продавать российские активы без специального разрешения и потребовал большую скидку.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.