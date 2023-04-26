Кремль захватил две западные энергокомпании, работавшие в россии — Bloomberg — Finance.ua
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Кремль захватил две западные энергокомпании, работавшие в россии — Bloomberg

Фондовый рынок
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россия забрала под свой контроль коммунальные энергетические предприятия, принадлежащие финской Fortum Oyj и немецкой Uniper SE, что стало ответом Кремля на замораживание российских активов европейскими странами.
Как сообщает Bloomberg, президент страны-агрессора владимир путин подписал указ, позволяющий правительству рф вводить «государственный контроль» над активами компаний или частных лиц из «недружественных» государств, в том числе США и их союзников.
Арестованными активами будет руководить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, являющееся подразделением Минфина рф.
Активами, перечисленными в дополнении к указу путина об аресте, являются 83,7% акций Uniper в ПАО «Юнипро» и 98,2% акций Fortum в местном ПАО «Фортум».
Указ вводит внешнее управление на индивидуальной основе и распространяется на объекты электроэнергетики первостепенной важности, однако в случае необходимости список активов может быть расширен.
Обе компании пытались продать свои доли и уйти с российского рынка после того, как россия напала на Украину. Однако Кремль запретил иностранным инвесторам продавать российские активы без специального разрешения и потребовал большую скидку.
По материалам:
УНІАН
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