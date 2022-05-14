Кремль получил на 50% больше нефтяных доходов за первые четыре месяца года — Finance.ua
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Кремль получил на 50% больше нефтяных доходов за первые четыре месяца года

Сегодня 07:47Энергетика
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Кремль получил на 50% больше нефтяных доходов за первые четыре месяца годаКремль получил на 50% больше нефтяных доходов за первые четыре месяца года
Несмотря на бойкоты мировых компаний, россия получила прирост нефтяных доходов на 50% за первые четыре месяца года — агрессор зарабатывает ежемесячно до 20 млрд долларов от продажи нефти и топлива.
Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства, сообщает Bloomberg.
москва зарабатывала примерно 20 млрд долларов ежемесячно с начала года на совокупных продажах нефти и нефтепродуктов в объеме около 8 млн баррелей в день.
Таким образом, доходы россии от продажи нефти выросли на 50% за четыре месяца этого года против января-апреля прошлого года, даже несмотря на то, что торговые санкции после ее вторжения в Украину побудили многих переработчиков отказаться от российских поставок.
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Между тем нефтяные гиганты типа Shell и TotalEnergies обязуются прекратить российские закупки. В то же время и на российскую нефть находятся покупатели, прежде всего в Азии: так, Китай и Индия забирают на себя часть грузов, которые больше не нужны в Европе.
В апреле ЕС оставался самым большим рынком для российского экспорта с долей в 43% экспорта рф.
Однако, отмечается в МЭА, у России уже появляются проблемы. По оценкам агентства, поставки в прошлом месяце сократились на 1 млн баррелей в день, и эти потери могут утроиться во второй половине года. В частности, санкции ЕС против российских государственных предприятий вроде «Роснефти» вступят в силу 15 мая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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