Кредитование экономики во время войны: кто, кому и на каких условиях дает кредитные деньги — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Кредитование экономики во время войны: кто, кому и на каких условиях дает кредитные деньги Сегодня 16:15 — Кредит&Депозит

Александр Игнатенко, член Правления Укрэксимбанка

Война оказывает колоссальное давление на экономику, предприятия государственного и частного секторов. Решая уравнения со многими неизвестными, украинские предприятия остро нуждаются в дополнительном капитале. По данным исследования «Центра развития инноваций», опубликованного в ноябре 2022 года, среди главных запросов от бизнеса есть потребность в финансовых ресурсах, о чем заявляет более половины (51%), о низкой доступности кредитования говорит 31% респондентов

Почему бизнес испытывает нехватку или недоступность кредитных средств

Компании не спешат привлекать банковское финансирование и из-за удорожания денежного ресурса, и из-за повышенных требований многих банков к заемщикам во время действия военного положения.

Почему дорожает денежный ресурс

На стоимость денежного ресурса оказывают влияние сразу несколько факторов. Во-первых, подорожание доллара США примерно на 15% к другим основным валютам. Во-вторых, рост ставок на международных рынках, что повышает стоимость валютных привлечений украинских банков и подталкивает ставки по внутренним заимствованиям вверх. В-третьих, закрытость рынков международного валютного капитала для Украины из-за войны. В-четвертых, повышение учетной ставки НБУ в июне сразу до 25%.

Какие банки кредитуют экономику

60% объема кредитования экономики во время военного положения обеспечили государственные банки. Война показала украинцам, какую роль играют государственные банковские учреждения в критических обстоятельствах.

Явный лидер в кредитовании бизнеса — Укрэксимбанк . По состоянию на 1 ноября 2022 г. чистый кредитный портфель юрлиц в этом учреждении составил 82,1 млрд грн, что является наибольшим объемом не только среди госбанков, но и для всей банковской системы Украины.

При этом, даже выбирая среди государственных банков, важно понимать фокус и уникальность предложений каждого из них.

В том случае, если предприятие нуждается в значительных объемах кредитования и хочет привлечь средства на длительный срок, имеет смысл рассматривать предложения корпоративно-инвестиционных банков. Таких предприятий немало, и их запрос на финансирование нельзя закрыть грантами или государственной программой «5-7-9%». Согласно исследованию CID Center, ряд компаний нуждаются в финансировании на более чем $10 млн.

Корпоративно инвестиционный государственный Укрэксимбанк удовлетворяет потребности в доступном финансировании корпоративных клиентов благодаря совместным программам с международными финансовыми организациями (World Bank, IFC, EBRD, EIB). По состоянию на начало 2023 года более 200 млн долларов США доступны украинским корпоративным заемщикам по программам МФО. Эти кредитные продукты могут комбинироваться с условиями государственных программ «5-7-9%» и гарантиями на портфельной основе.

Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, естественный фокус экспортно-импортного банка, обращаются в Укрэксим за выгодным предэкспортным финансированием под гарантии ЭКА. Банк ожидает увеличения количества экспортеров в Украину в ближайшие годы. Бизнесы, потерявшие спрос на внутреннем рынке из-за войны, настроены экспортировать свою продукцию в поисках новых каналов сбыта. Для таких «новых» экспортеров Укрэксимбанк будет предлагать специализированный консалтинг, опираясь на свои многолетние знания экспортных приоритетов Украины.

Кого кредитуют во время войны

В первую очередь Укрэксимбанк обеспечивает поддержку бизнеса, который развивает экспортный потенциал, осуществляет критический импорт и импортозамещение, в частности для восстановления страны, финансирует стратегические предприятия и инфраструктурные проекты.

Кроме того, Укрэксимбанк остается надежным финансовым плечом для государства в преодолении кризисов, вызванных войной. Это, например, топливный кризис летом 2022 года, финансирование посевной, возможность перевода гуманитарных средств от международных организаций в поддержку украинских семей с детьми в первые месяцы вторжения и т.д.

На каких условиях предоставляется финансирование

Укрэксимбанк, естественно, учитывает военные риски, удовлетворяя запросы на финансирование. При рассмотрении обращений подходы Банка взвешенные. Особое внимание уделяется прогнозным показателям деятельности заемщиков. Банк проводит стресс-тестирование их финансовых моделей и анализирует, что может повлиять на бизнес, под который запрашивается финансирование. Например, не изменится ли цена продукции по сравнению с довоенным временем, насколько будет загружено производство, смогут ли вовремя платить заказчики за отгруженный товар. Таким образом определяется ликвидность заемщиков и вероятность пролонгации кредитов в случае ухудшения ситуации.

В Укрэксимбанке отмечают, что большинство корпоративных клиентов смогли адаптироваться к новым условиям. Из-за осложнений с портами Украины экспортеры и импортеры переструктурировали логистику доставок как сырья и комплектующих, так и готовой продукции. Это позволило постепенно возобновить бизнес-процессы, а также вернуться в рабочий портфель около 80% крупных клиентов.

Укрексiмбанк По материалам:

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