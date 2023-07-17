Кредиты на жилье по программе «єОселя» до конца года должны получить 10 тысяч семей — Finance.ua
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Кредиты на жилье по программе «єОселя» до конца года должны получить 10 тысяч семей

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Ожидается, что 10 тысяч украинских семей смогут приобрести собственное жилье по программе «єОселя» до конца 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Укрфинжилье».
«Мы уже нашли финансовый ресурс еще на дополнительные 5−6 тысяч соглашений. Работаем, чтобы увеличить эту цифру до плановых 10 тысяч», — сообщил глава правления «Укрфинжилья» Евгений Мецгер.
Отмечается, что в течение июня около полутысячи семей получили возможность приобрести собственное жилье. Общая сумма выданных кредитов превысила 722 млн гривен.
Мецгер сообщил, что июнь стал рекордным месяцем для «єОселя», но в июле ожидаются еще лучшие показатели.
«єОселя»
Программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине в тестовом режиме с октября 2022 года. Полноценно она заработала на портале «Дія» в декабре того же года. За это время 1910 семей получили собственное жилье на сумму более 2,6 млрд гривен по этой программе.
Для получения ипотеки украинцам не нужно посещать банки, собирать документы и тратить время на дополнительные процессы.
При этом в августе программа станет доступна для большего количества украинцев.
По материалам:
РБК-Україна
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