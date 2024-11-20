Кредитованию демобилизованных препятствуют три проблемы — Finance.ua

Кредитованию демобилизованных препятствуют три проблемы Сегодня 12:24 — Кредит&Депозит

Есть три проблемы, которые препятствуют банкам выдавать кредиты всем желающим ветеранам.

Эти основные проблемы назвали участники круглого стола «Ветеранские бизнесы: как украинские банки поддерживают наших защитников», проведенного «Финансовым клубом».

«Когда мы работаем с клиентами, то видим две основные проблемы, не позволяющие им обслуживаться в банке полноценно, в том числе при получении финансирования. Первая — это деловая репутация. Мы понимаем, что 2022−2023 годы были сложными: люди просто брали оружие и уходили на фронт, никто не думал о кредитных картах и ​​действующих кредитах. И сейчас мы видим клиентов, которые вернулись с фронта, обращаются за финансированием, но у них отрицательная деловая репутация, то есть негативная кредитная история», — рассказал директор департамента продаж ММСБ Ощадбанка Юрий Войчак.

И банк вынужден отказывать. «В абсолютном большинстве это причина, по которой мы отказываем им в предоставлении грантов или кредитов. Приблизительно 20% клиентов из обратившихся к нам получают отказ именно по причине отрицательной деловой репутации», — сказал Юрий Войчак.

По его мнению, банк должен решать, относиться ли более снисходительно к тем, у кого возникли долги после 2022 года, чем к тем, кто имел их до полномасштабного вторжения.

«Вторая проблема — это наличие у клиента истории ведения бизнеса. В кредитных политиках банков вписаны определенные нормативы, что клиент должен иметь минимум два года ведения бизнеса, две годовые отчетности, чтобы мы могли дать ему какое-то финансирование. Это тоже часто выступало препятствием», — сообщил Юрий Войчак.

И банк для себя решает, делает ли он этой категории клиентов шаг навстречу. «Он может сказать: Окей, мы готовы финансировать, если у тебя есть по меньшей мере 12 месяцев». Или даже достаточно шести месяцев ведения бизнеса при финансировании через гарантийный инструмент и грант ЕБРР", — привел примеры банкир.

«Эти проблемы, касающиеся кредитной истории и требований, действительно существуют. С одной стороны мы понимаем обстоятельства, которые были в прошлом. А с другой — есть прописанные требования. И если мы их не выполняем, это дополнительные резервы», — говорит председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Есть еще третья проблема. «Это понимание потребностей. Мы очень часто на уровне личного общения в отделениях сталкиваемся с непониманием работников, которые общаются с ветераном — потенциальным клиентом, той ситуации, в которой был этот человек, какое у него может быть отношение к происходящему в стране. Поэтому люди, которые проводят первый контакт с обратившимся ветераном, должны быть больше психологами, чем с другими клиентами», — говорит Сергей Мамедов.

Фінансовий клуб По материалам:

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