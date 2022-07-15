Кредиторы отказали «Нафтогазу» в отсрочке выплаты долга — Finance.ua

Кредиторы отказали «Нафтогазу» в отсрочке выплаты долга Сегодня 12:45 — Фондовый рынок

Кредиторы отказали «Нафтогазу» в отсрочке выплаты долга

Кредиторам украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» на этой неделе было настоятельно рекомендовано отклонить просьбы компании о прекращении выплаты долга на два года.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, «Нафтогаз» попросил отсрочить выплаты на два года, поскольку из-за вторжения россии в Украину компании не хватает средств, так как клиенты не могут оплачивать свои счета.

Но, по мнению кредиторов, у «Нафтогаза» нет проблем с деньгами и он считается прибыльным предприятием.

В результате кредиторы потребуют полного погашения по одному виду облигаций уже на следующей неделе, а также дополнительной выплаты процентов по другому виду ценных бумаг.

Издание также сообщает, что владельцы облигаций не формируют руководящий комитет — основную группу кредиторов, которая ведет переговоры по пересмотру долга.

Отмечается, что кредиторы будут готовы пересмотреть свое решение еще раз, если ситуация в стране не улучшится к моменту погашения следующего долга.

Издание отмечает, что «Нафтогаз» является основным источником дохода для Украины, на него приходилось почти 17% всех доходов государственного бюджета страны в прошлом году и до войны в нем работало более 50 тысяч человек.

Запрос государственной компании застал многих кредиторов врасплох, поскольку до выплаты облигации на сумму 335 миллионов долларов, которая должна быть выплачена 19 июля, осталось очень мало времени.

Это также усилило опасения, что правительство Украины может попытаться совершить нечто подобное перед выплатой по суверенным облигациям на сумму около 1 миллиарда долларов, что подлежит выплате в сентябре.

Киев до сих пор заявлял, что намерен совершить этот платеж, но многие владельцы облигаций «Нафтогаза» также одолжили деньги правительству, а это значит, что настроения могут измениться.

При этом Международный валютный фонд, на поддержку которого Украина сильно рассчитывает, заявил в четверг, что ожидает, что Киев продолжит выплачивать свой долг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.