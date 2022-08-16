КПП «Краковец» возобновит пропуск автобусов — Finance.ua

КПП «Краковец» возобновит пропуск автобусов Сегодня 19:17 — Фондовый рынок

С полуночи среды, 17 августа, КПП «Краковец» во Львовской области возобновляет движение автобусов на выезд из Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram

«В пункте пропуска обновили автобусный терминал и обустроили место для оформления пассажиров», — говорится в сообщении.

В ГНСУ заявили, что пассажиры и транспортное средство будут одновременно проходить погранично-таможенную проверку. При этом среднее время оформления автобуса составит около 30-45 минут.

Напомним, с 18 июля на границе с Польшей пункт пропуска «Краковец» был временно закрыт для выезда из Украины.

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