Косвенные потери в сельском хозяйстве Украины оцениваются в $23,3 миллиарда — Finance.ua

Косвенные потери в сельском хозяйстве Украины оцениваются в $23,3 миллиарда

Сегодня 19:49 — Аграрный рынок

Косвенные потери в сельском хозяйстве Украины оцениваются в $23,3 миллиарда

Косвенные потери в сельском хозяйстве из-за уменьшения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов оцениваются в 23,3 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики со ссылкой на отчет KSE Institute.

Отмечается, что косвенные потери из-за недополученного урожая сельскохозяйственных культур оцениваются в 9,6 млрд долл. США.

Наиболее значимое снижение в прогнозируемом урожае 2022 года отмечается для производства таких культур:

пшеницы (ожидается 33% спад в урожае 2022 года по сравнению с базовым сценарием),

подсолнечника (32%),

ячменя (31%), поскольку значительная часть производства этих культур находится непосредственно в регионах, страдающих от активных боевых действий и оккупации.

Боевые действия сравнительно меньше влияют на урожай кукурузы по сравнению с урожаем других культур, ожидается снижение урожая в размере 18%.

Согласно расчетам, в 2022 году ожидается 22% меньший урожай и других сельскохозяйственных культур (кроме указанных выше), что означает дополнительные недополученные доходы в размере 3,3 миллиарда долларов США.

Однако в то время как однолетние растительные культуры можно снова посеять в следующем году и получить новый урожай — спад поголовья в животноводстве приводит к уменьшению объема производства на несколько лет вперед. Следовательно, общие потери животноводческого сектора оцениваются в 682 млн долларов США.

Потери из-за меньшего урожая многолетних культур составили 89 млн долл. США. В среднем для начала плодоношения новых многолетних насаждений понадобится 5 лет. Следовательно, потери урожая многолетних насаждений в течение пяти лет составят 222,4 млн долларов США.

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