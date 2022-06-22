Косвенные потери в сельском хозяйстве Украины оцениваются в $23,3 миллиарда — Finance.ua

Боевые действия сравнительно меньше влияют на урожай кукурузы по сравнению с урожаем других культур, ожидается снижение урожая в размере 18%.
Согласно расчетам, в 2022 году ожидается 22% меньший урожай и других сельскохозяйственных культур (кроме указанных выше), что означает дополнительные недополученные доходы в размере 3,3 миллиарда долларов США.
Однако в то время как однолетние растительные культуры можно снова посеять в следующем году и получить новый урожай — спад поголовья в животноводстве приводит к уменьшению объема производства на несколько лет вперед. Следовательно, общие потери животноводческого сектора оцениваются в 682 млн долларов США.
Потери из-за меньшего урожая многолетних культур составили 89 млн долл. США. В среднем для начала плодоношения новых многолетних насаждений понадобится 5 лет. Следовательно, потери урожая многолетних насаждений в течение пяти лет составят 222,4 млн долларов США.