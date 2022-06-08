Убытки аграрного сектора из-за вторжения рф уже достигли около $20 млрд, — агроэксперт

Сегодня 07:11 — Казна и Политика

Вице-президент KSE по экономическому образованию, агроэксперт Олег Нивьевский убежден, что украинская агросфера несет большие убытки из-за вторжения россии.

«Если говорить об инфраструктуре всего АПК (агропромышленный комплекс — ред.), то Украина понесла убытки в около 6 млрд США. А в целом недополученный доход агросферы составляет около $20 млрд», — сказал он.

Агроэксперт добавил, что не стоит ожидать урожая, который мы ежегодно имели с юга Украины. Ведь оккупанты запрещают вывозить овощи и фрукты на неоккупированные территории.

«Думаю, не стоит ожидать с оккупированных территорий овощи и фрукты, потому что недавно была информация, что предприниматели Запорожья были вынуждены сгноить урожай огурцов, поскольку есть запрет на вывоз овощей и фруктов на неоккупированную территорию», — отметил Нивьевский.

Кроме того, в середине мая Запорожская ОВА сообщала, что фермеров области захватчики принуждают к коллаборации, создают условия, при которых они смогут работать только при наличии «специальных разрешений» оккупационных администраций.

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