Коррупцию во время военного положения хотят приравнять к государственной измене — Finance.ua

Коррупцию во время военного положения хотят приравнять к государственной измене

Сегодня 09:14 — Криминал

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7348 , которым предлагается ужесточить ответственность за коррупционные деяния во время действия военного положения.

Об этом пишет «Блог юриста» в Telegram.

«Пока Вооруженные Силы Украины успешно отбивают атаки российских захватчиков, Служба безопасности вылавливает шпионов, диверсантов и коллаборантов, волонтеры помогают в поставках гуманитарных и оборонных грузов, пока весь украинский народ работает на победу, остался последний фронт, где враг не дремлет, — коррупционный», — подчеркивает парламентарий в пояснительной записке, сопровождающей законопроект.

Что предлагают? Законопроектом предлагается приравнять к государственной измене приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, в период действия военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены.

Для этого проект Закона предлагает дополнить статью 111 Уголовного кодекса, касающуюся государственной измены, новым положением, согласно которому должностного лица-коррупционера смогут лишить свободы сроком до 15 лет или приговорить к пожизненному лишению свободы, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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