Корейский KGM будет создавать автомобили на платформе Chery — Finance.ua
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Корейский KGM будет создавать автомобили на платформе Chery

Фондовый рынок
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KGM планирует создать электрифицированные модели внедорожников для глобального рынка на базе платформы Chery Automobile. Об этом компания заявила в своем релизе о подписании соглашения с китайским автопроизводителем.
Соглашение о стратегическом партнерстве между KGM и Chery Automobile включает в себя лицензию на платформу электромобиля.
Соглашение было подписано 19 октября в штаб-квартире Chery Automobile в Уху, провинция Аньхой, Китай.
Глава KGM Джеа-Сун Хвак заявил, что «Благодаря этому стратегическому партнерству и техническому сотрудничеству с Chery Automobile мы сможем разработать более широкий ассортимент моделей, сократить время разработки и запустить новые модели, отвечающие потребностям клиентов, что позволит нам реагировать на быстрые изменения автомобильного рынка».
Он также отметил, что «Мы разработаем корейский внедорожник, который обеспечит мобильность, основанную на 70-летнем техническом опыте KGM и новой стратегии бренда «Практическое творчество».
Благодаря этому стратегическому партнерству и лицензионному соглашению на платформу KGM планирует разрабатывать не только внедорожники среднего и большого класса, чтобы реагировать на изменения рынка, но и ряд новых моделей глобальных рынков.
Chery Automobile, крупнейший экспортер автомобилей Китая, продал 1,88 миллиона единиц в 2023 году, 937 000 единиц из которых были экспортированы. По состоянию на 3 квартал 2024 г. компания продала более 1,75 миллиона единиц, что на 40% больше, чем в прошлом году. В августе Chery впервые вошла в список Global 500 компаний Fortune, заняв 385 место с доходом в 39 миллиардов долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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