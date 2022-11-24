Конские силы по подписке: Mercedes-Benz предлагает повышать мощность авто за доплату — Finance.ua
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Конские силы по подписке: Mercedes-Benz предлагает повышать мощность авто за доплату

Технологии&Авто
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Конские силы по подписке: Mercedes-Benz предлагает повышать мощность авто за доплату
Конские силы по подписке: Mercedes-Benz предлагает повышать мощность авто за доплату
Mercedes-Benz планирует ввести новую услугу — опции по подписке. Первыми новую функцию получат электромобили Mercedes EQS и EQE. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Подписка на опции позволяет автовладельцу не покупать их сразу, а оплачивать их только тогда, когда он пользуется ими. Mercedes-Benz не является первопроходцем в этой сфере: например, BMW предлагает подписку на подогрев сидений — его можно оплачивать только в осенне-зимний период.
Кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV можно увеличить мощность с&nbsp;292 до&nbsp;354&nbsp;л.
Кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV можно увеличить мощность с 292 до 354 л.
Однако у Mercedes-Benz пошли дальше и предлагают подписку на дополнительную мощность двигателя авто. Ее повысят дистанционно только благодаря обновлению программного обеспечения и изменению настроек онлайн.
Так, базовым седанам и кроссоверам Mercedes-Benz EQE 350 предлагают повысить мощность с 292 до 354 л. с. Это сократит время разгона до 100 км/ч в секунду — до 5,1-5,2 с.
Самым дорогим Mercedes EQS 350 предоплата повысит мощность с 354 до 449 л. Они также станут почти на секунду более быстрыми при разгоне до сотни: у лифтбека время сократится с 5,3 до 4,5 с, а у кроссовера с 5,8 до 4,9 с.
Пока это пилотный проект Mercedes-Benz только для владельцев электрокаров из США. Стоимость подписки составляет 100 долларов в месяц или $1200 в год. Если эксперимент удастся, подписку будет предложено в других странах и на большее количество опций.
По материалам:
Фокус
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