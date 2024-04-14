Конкурент Audi Q7 и BMW X5: Honda представила новый кроссовер Acura MDX 2025 (фото) — Finance.ua

Конкурент Audi Q7 и BMW X5: Honda представила новый кроссовер Acura MDX 2025 (фото) 14.04.2024, 00:05 — Технологии&Авто

Конкурент Audi Q7 и BMW X5: Honda представила новый кроссовер Acura MDX 2025 (фото), Фото: Acura

Дебютировала новая Acura MDX 2025 модельного года. Большой семейный кроссовер от премиального подразделения Honda прошел модернизацию и с лета поступит в продажу.

Подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер Acura MDX узнается по новой решетке радиатора, измененным бамперам и тонированным фарам.

Версия Type S традиционно отличается более агрессивным дизайном передней части и 21-дюймовыми дисками вместо стандартных 20-дюймовых.

Фото: Acura

В салоне появилась полностью новая центральная панель с измененными переключателями.

Кроссовер получил мультимедийную систему AcuraLink нового поколения с улучшенным 12,3-дюймовым тачскрином и сервисами Google.

Кроме того, улучшена шумоизоляция, а у Type S установлены новые спортивные передние сиденья.

Фото: Acura

Список опций пополнили массаж кресел, акустика Bang & Olufsen с 31 динамиками, а также система полуавтономного движения с возможностью автоматического изменения полосы движения.

Двигатели Acura MDX 2025 не изменились: стандартная версия оснащена 3,5-литровым 290-сильным V6, а у Type S установлена ​​3,0-литровая 360-сильная турбошестёрка.

Все модификации снабжены 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода SH-AWD с векторизацией тяги.

Также представители Acura заявили, что позже линейку пополнит электрический вариант.

Цена Acura MDX 2025 будет объявлена ​​ближе к дате стартов продаж, однако известно, что кроссовер останется более доступным, чем конкуренты Audi Q7, BMW X5 и Volvo XC90.

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