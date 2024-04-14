Конкурент Audi Q7 и BMW X5: Honda представила новый кроссовер Acura MDX 2025 (фото) — Finance.ua
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Конкурент Audi Q7 и BMW X5: Honda представила новый кроссовер Acura MDX 2025 (фото)

Технологии&Авто
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Конкурент Audi Q7 и BMW X5: Honda представила новый кроссовер Acura MDX 2025 (фото)
Конкурент Audi Q7 и BMW X5: Honda представила новый кроссовер Acura MDX 2025 (фото), Фото: Acura
Дебютировала новая Acura MDX 2025 модельного года. Большой семейный кроссовер от премиального подразделения Honda прошел модернизацию и с лета поступит в продажу.
Подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Кроссовер Acura MDX узнается по новой решетке радиатора, измененным бамперам и тонированным фарам.
Версия Type S традиционно отличается более агрессивным дизайном передней части и 21-дюймовыми дисками вместо стандартных 20-дюймовых.
Фото: Acura
Фото: Acura
В салоне появилась полностью новая центральная панель с измененными переключателями.
Кроссовер получил мультимедийную систему AcuraLink нового поколения с улучшенным 12,3-дюймовым тачскрином и сервисами Google.
Кроме того, улучшена шумоизоляция, а у Type S установлены новые спортивные передние сиденья.
Фото: Acura
Фото: Acura
Список опций пополнили массаж кресел, акустика Bang & Olufsen с 31 динамиками, а также система полуавтономного движения с возможностью автоматического изменения полосы движения.
Конкурент Audi Q7 и BMW X5: Honda представила новый кроссовер Acura MDX 2025 (фото)
Двигатели Acura MDX 2025 не изменились: стандартная версия оснащена 3,5-литровым 290-сильным V6, а у Type S установлена ​​3,0-литровая 360-сильная турбошестёрка.
Все модификации снабжены 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода SH-AWD с векторизацией тяги.
Также представители Acura заявили, что позже линейку пополнит электрический вариант.
Цена Acura MDX 2025 будет объявлена ​​ближе к дате стартов продаж, однако известно, что кроссовер останется более доступным, чем конкуренты Audi Q7, BMW X5 и Volvo XC90.
По материалам:
Фокус
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