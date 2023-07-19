Конец концессии: Болгария решила забрать у россиян контроль над портом Росенец — Finance.ua

Конец концессии: Болгария решила забрать у россиян контроль над портом Росенец Сегодня 17:12

В парламенте Болгарии заявили о намерении прекратить концессию российского Лукойла в порту Росенец возле Бургаса.

Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Кирилл Петков, отметив при этом, что россия объявила Болгарию «враждебной страной», передает Радио Болгария.

«Мы вносим предложение о прекращении концессии Лукойла в порту Росенец. Всегда были сомнения в контроле над этим портом. А наша цель — вступление в Шенген, и это большой и четкий шаг в этом направлении», — заявил Петков, отметив при этом, что Министерство транспорта заявило, что может управлять портом.

«Таким образом, будут доходы, которые пойдут в казну», — подчеркнул Петков.

Порт Росенец

Портовый терминал Росенец находится на южном берегу Бургасского залива. Он предназначен для приемки, хранения и транспортировки нефтехимического сырья и товарных продуктов.

В 2011 году между Болгарией и Лукойлом был подписан договор о концессии части портового терминала Росенец, в 2022 году временное правительство Болгарии продлило концессию на 24 года.

УНІАН По материалам:

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