Концерн Rheinmetall заявил о значительном увеличении прибыли на фоне войны в Украине — Finance.ua

Концерн Rheinmetall заявил о значительном увеличении прибыли на фоне войны в Украине
Крупнейший производитель военной техники и вооружений в Германии и ЕС концерн Rheinmetall заявил о значительном повышении прибыли на фоне резкого роста спроса на оружие и боеприпасы.
Компания не уточнила, какие именно заказы помогли превзойти прогнозируемую прибыль на 15%, но вторжение россии в Украину привело к резкому росту спроса на продукцию оборонной отрасли.
«Операционная прибыль значительно превышает ожидаемую, главным образом, из-за активной динамики рынка технологий безопасности, особенно в том, что касается оружия и боеприпасов», — говорится в заявлении концерна.
Другие оборонные подрядчики также отмечают рост прибыли, поскольку страны ЕС одновременно поставляют оружие в Украину и пополняют собственные запасы, существенно сократившиеся после окончания холодной войны.
Rheinmetall поставил Украине несколько ключевых разработок в области вооружений. Например, зенитная самоходная установка «Гепард», одно из наименований, поставляемых концерном Украине. Кроме того, концерн принял немало заказов от стран ЕС, которые заполняют запасы вооружений вместо предоставленных Украине.
В июле 2023 года Rheinmetall заявил о создании в Украине совместного предприятия по производству и ремонту танков.
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