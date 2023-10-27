Концерн Rheinmetall заявил о значительном увеличении прибыли на фоне войны в Украине — Finance.ua

Концерн Rheinmetall заявил о значительном увеличении прибыли на фоне войны в Украине Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Концерн Rheinmetall заявил о значительном увеличении прибыли на фоне войны в Украине

Крупнейший производитель военной техники и вооружений в Германии и ЕС концерн Rheinmetall заявил о значительном повышении прибыли на фоне резкого роста спроса на оружие и боеприпасы.

Компания не уточнила, какие именно заказы помогли превзойти прогнозируемую прибыль на 15%, но вторжение россии в Украину привело к резкому росту спроса на продукцию оборонной отрасли.

«Операционная прибыль значительно превышает ожидаемую, главным образом, из-за активной динамики рынка технологий безопасности, особенно в том, что касается оружия и боеприпасов», — говорится в заявлении концерна.

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Другие оборонные подрядчики также отмечают рост прибыли, поскольку страны ЕС одновременно поставляют оружие в Украину и пополняют собственные запасы, существенно сократившиеся после окончания холодной войны.

Rheinmetall поставил Украине несколько ключевых разработок в области вооружений. Например, зенитная самоходная установка «Гепард», одно из наименований, поставляемых концерном Украине. Кроме того, концерн принял немало заказов от стран ЕС, которые заполняют запасы вооружений вместо предоставленных Украине.

В июле 2023 года Rheinmetall заявил о создании в Украине совместного предприятия по производству и ремонту танков.

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