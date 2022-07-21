Концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты, — Deutsche Welle — Finance.ua
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Концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты, — Deutsche Welle

Аграрный рынок
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Концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты, — Deutsche Welle
Концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты, — Deutsche Welle
Немецкая компания Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты. Оттуда оно будет отправляться к конечным покупателям по всему миру.
Об этом пишет Deutsche Welle.
«Мы будем пытаться перевезти больше зерна», — отметил представитель DB Cargo, не назвав конкретных объемов.
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Для этого компания планирует перестроить свою логистическую сеть, созданную для доставки гуманитарной помощи. Зерно будут забирать из Румынии и перевозить в порты Ростока, Гамбурга, а также Браке, расположенного вблизи Бремерхафена. Часть зерна будут забирать из Польши.
По данным СМИ, Deutsche Bahn планирует отправлять несколько поездов в неделю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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