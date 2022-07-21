Концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты, — Deutsche Welle Сегодня 19:51 — Аграрный рынок

Концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты, — Deutsche Welle

Немецкая компания Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты. Оттуда оно будет отправляться к конечным покупателям по всему миру.

Об этом пишет Deutsche Welle

«Мы будем пытаться перевезти больше зерна», — отметил представитель DB Cargo, не назвав конкретных объемов.

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Для этого компания планирует перестроить свою логистическую сеть, созданную для доставки гуманитарной помощи. Зерно будут забирать из Румынии и перевозить в порты Ростока, Гамбурга, а также Браке, расположенного вблизи Бремерхафена. Часть зерна будут забирать из Польши.

По данным СМИ, Deutsche Bahn планирует отправлять несколько поездов в неделю.

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