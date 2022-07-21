Соглашение по деблокаде портов: член украинской делегации рассказал подробности — Finance.ua
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Соглашение по деблокаде портов: член украинской делегации рассказал подробности

Казна и Политика
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Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта — «Одесса», «Южный» и «Черноморск».
Об этом сообщил народный депутат, член украинской делегации на переговорах с россией Рустем Умеров «Общественному».
«Экспорт будет проходить через три порта: Одесса, Южный и Черноморск, но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны соблюдаться. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», — рассказал Умеров.
Он добавил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.
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«Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но по этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут проверять, чтобы на этих судах не было вооружения», — отметил нардеп.

Справка Finance.ua:

  • В Украине недосеют 30-60% пшеницы, если не разблокировать порты. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, урожай зерна в Украине в этом году будет неплохим, несмотря на оккупацию россией 30-40% сельхозугодий и пожары на полях в прифронтовых районах. Правительство ожидает, что в Украине соберут около 60 млн тонн зерна.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
AgroPortal.ua
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