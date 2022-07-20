Ливан не разрешил российским судам разгрузить украденное зерно из Украины, — ГУР — Finance.ua
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Ливан не разрешил российским судам разгрузить украденное зерно из Украины, — ГУР

Казна и Политика
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Сухогрузам «Матрос Кошка» и «Матрос Пожинич» с сельхозпродукцией на борту пришлось уйти в Сирию. Оттуда украинское зерно планируют развозить в другие страны Ближнего Востока.
Власти Ливана не разрешили российским судам «Матрос Кошка» и «Матрос Пожинич» разгрузить вывезенное из Украины зерно.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как стало известно, сухогрузы с украденным зерном общей массой 54 тыс. тонн на борту планировали зайти 13 июля в порт Бейрута. Однако власти страны запретили разгрузку незаконно вывезенной из Украины сельхозпродукции. В этой связи судам пришлось пойти в Сирию — в порты Латакия и Тартус.
Украинские разведчики информируют, что зерно собираются оттуда транспортировать в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Как уточняется, оператором сухогрузов является компания из Астрахани Crane Marine Contractor LLC.
По данным разведки, оккупанты планируют возобновить работу морского порта в захваченном Мариуполе.
Прежде всего, россияне надеются установить сообщение из Ростовом-на-Дону, чтобы вывозить туда металл. Однако существенной проблемой для захватчиков остается электроснабжение для работы порта.
Напомним, что Украина после войны может прекратить экспортировать зерно в Сирию. Это произойдет, если власти страны будут продолжать покупать у россиян похищенное украинское зерно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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