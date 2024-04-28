Концепт-кар, который следит за каждым: Volkswagen показал электрический кроссовер ID. Code (фото) — Finance.ua

Концепт-кар, который следит за каждым: Volkswagen показал электрический кроссовер ID. Code (фото) Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Концепт-кар, который следит за каждым: Volkswagen показал электрический кроссовер ID. Code (фото)

Volkswagen на автосалоне в Пекине представил концептуальный электрический кроссовер ID.Code. Главной особенностью новинки является система под названием «3D глаза», которая наблюдает за вами, когда вы приближаетесь к машине.

Речь идет о комплексной интерактивной системе освещения, которую в Volkswagen видят как часть автономного будущего.

Световая полоса на передней части авто называется Light Cloud и состоит из 967 светодиодов, которые, среди прочего, могут создавать U-образные «глаза», которые якобы смотрят в разных направлениях.

Эта световая полоса работает в сочетании со световым экраном, занявшим место радиаторной решетки. На экране Light Screen могут отображаться сообщения для других участников дорожного движения или просто статичные изображения.

В Volkswagen говорят, что все эти технические особенности новинки являются частью секретного соуса. Дизайнеры компании представляют его как нечто нематериальное, что удивляет и вдохновляет, и технология вместе с общим дизайном стала частью этого.

По словам представителей компании, набор камер и датчиков предоставляет ID. Code четвертый уровень автономности, поэтому эти так называемые глаза и внешние экраны могут способствовать лучшей коммуникации между автомобилями и инфраструктурой.

К сожалению, в компании держат в секрете подробности о трансмиссии, запасе хода и других технических подробностях авто.

Там также нет упоминания о возможных планах производства, хотя Volkswagen непоколебим по поводу серьезности планов ID. Code, который якобы указывает на будущее компании в Китае.

Autogeek По материалам:

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