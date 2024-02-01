Кому в Украине платят самые большие зарплаты — Finance.ua

Кому в Украине платят самые большие зарплаты Сегодня 14:01 — Личные финансы

Кому в Украине платят самые большие зарплаты

В Украине самую большую среднюю зарплату могут получать артиллеристы и минометчики. В результате полномасштабной войны айтишников сметили с первого места в перечне самых высокооплачиваемых вакансий. Артиллерист в среднем зарабатывает 120 тыс. грн, а С++ программист — 110 тыс. грн.

Об этом пишет Oboz.ua со ссылкой на данные кадрового портала.

Среди городов самая большая зарплата в столице. Киевляне в среднем получают 22 тысячи гривен. Во Львове платят 20 тыс. грн, в Днепре — 19 тыс. грн.

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Самая маленькая зарплата среди украинских городов — в Сумах. Там в среднем платят 14,5 тысячи гривен.

Должности с наибольшими зарплатами:

артиллерист — 120 000 грн;

минометчик — 120 000 грн;

C++ программист — 110 000 грн;

программист Golang — 90 000 грн;

оператор ПТРК — 85 000 грн;

разведчик — 75 000 грн;

инженер дронов — 75 000 грн;

снайпер — 75 000 грн;

танкист — 75 000 грн;

инструктор по тактической медицине — 75 000 грн.

Больше всего вакансий разместили для продавцов (в среднем они получают 16 тыс. грн). Менеджер по продажам может зарабатывать 25 тыс. грн. Водитель зарабатывает 25 тыс. грн, администратор — 17 тыс. грн, повар — 19 тыс. грн.

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Отметим, как говорится в обзоре Минэкономики, в Украине средняя зарплата на январь 2024-го достигла 17,8 тыс. грн в вакансиях и 19,1 тыс. грн в резюме. В условиях военного положения экономическая активность предприятий оставалась низкой. Наряду с тем как в 2022 году, так и в 2023 году наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных, учитывая продолжение миграционных процессов, мобилизации в ряды ВСУ (такие категории лиц прекращают регистрацию как безработные).

Справка Finance.ua:

по данным Work.ua, в декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн;

с января 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели стали предлагать более высокие зарплаты. Больше по сравнению с декабрем 2023 года выросли предложения в Херсоне — сразу на 1500 гривен, до средних 22 500 гривен;

директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий сообщал, что в Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 года составил 14,1 тысячи гривен.



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Обозреватель По материалам:

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