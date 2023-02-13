Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины (инфографика) — Finance.ua

Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины (инфографика) Сегодня 20:00 — Фондовый рынок

Аналитики YouControl исследовали , кто владеет крупнейшими энергетическими компаниями критической инфраструктуры, значительная часть которых подверглась ударам противника. Как оказалось, большинство компаний принадлежат государству или отечественным частным владельцам.

Однако существенная часть находится под прямым или косвенным корпоративным контролем иностранцев.

Аналитики YouControl сформировали выборку из 367 энергокомпаний, входящих в двадцатку крупнейших предприятий каждой области по объему чистого дохода и имеющих основной КВЭД в секции D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха". Из 367 компаний в составе 61 энергетической (16,6%) присутствуют иностранные учредители или конечные бенефициары. То есть каждый шестой объект критической инфраструктуры энергетической сферы оказался с участием иностранного капитала.

Предприятиями критической инфраструктуры энергетического сектора Украины владеют акционеры из 18 стран.

Наибольшее количество компаний имеют владельцев из Кипра (23), Германии (6), Китая (5) и Латвии (5). Также в список попала одна компания из россии. Юрисдикции Кипра, Швейцарии, Нидерландов, Австрии – один из самых популярных способов структурирования бизнес-групп, и в большинстве случаев за номинальными собственниками-нерезидентами стоят бизнес-интересы представителей других стран.

Самый богатый человек Украины по версии журнала Forbes, владелец группы компаний Украины по версии журнала Forbes, владелец группы компаний SCM Ринат Ахметов является бенефициаром 18 компаний, попавших в выборку изучаемых компаний. Еще одна энергокомпания имеет в составе акционеров подконтрольную Ахметову компанию, владеющую почти 25% акций. Более 70% акций этого предприятия контролируются группой VS Energy, занимающей 4-е место по количеству компаний из сферы энергообеспечения.

В состав группы VS Energy , в частности, входят 9 компаний, работающих в энергетическом секторе. Официально бенефициарами энергокомпаний числятся граждане Евросоюза: Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия). Однако СМИ эту группу связывают с российскими олигархами (Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин), которые находятся под санкциями в Украине.

Распределение энергокомпаний по чистому доходу

Суммарный чистый доход исследуемых компаний за 2020 год составлял 333,1 млрд грн, 26% которого приходилось на компании Центрального региона Украины. По 21% выручки генерировали компании критической энергетической инфраструктуры Запада и Севера. Меньше всего доходов, а значит и энергопотребления, приходилось на компании с Востока (15,6%) и Юга (15,7%).

По словам заместителя директора YouControl по правовым вопросам Даниила Глобы, законодательство предусматривает, что в Украине должен быть создан реестр наиболее важных для жизнедеятельности общества и государства объектов критической инфраструктуры. На данный момент такого реестра не существует, только общий секторальный перечень и критерии отнесения. Однако его создание и наполнение необходимо для осуществления анализа рисков и угроз и заблаговременного их предупреждения. В условиях войны доступ к определенным данным такого реестра может быть ограничен, но только в порядке, определенном законом.

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