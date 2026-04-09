0 800 307 555
ру
Кому хотят начислять более 26 000 грн пенсии

Казна и Политика
18
В Украине могут быть отменены ограничения в виде понижающих коэффициентов на максимальные пенсии. Речь идет об избирательном подходе, который коснется выплат военнослужащих срочной службы и лиц сферы безопасности и обороны.
Соответствующий законопроект передали для рассмотрения профильным комитетом Верховной Рады, пишут Новости.LIVE.
Речь идет о проекте закона № 15090−1, предусматривающем введение запрета на действие понижающих коэффициентов к пенсиям лиц, уволенных с военной службы. Нормы документа предлагают отменить ограничения и распространять соответствующие правила на все перерасчеты вне зависимости от срока увольнения.
Законопроект внесет изменения в закон № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Норма будет распространяться на:

  • Военных, у которых есть выслуга лет или группа инвалидности при исполнении служебных обязанностей;
  • Пенсионеров в сфере безопасности и обороны, членов их семей.
Авторы инициативы отмечают, что судебная практика в течение десяти лет признает такие действия со стороны государства противоправными: 750 тысяч судебных решений признали действия правительства и ПФУ незаконными.
Основной целью законопроекта является прекращение практики совершения действий по ограничению пенсий не только военнослужащим срочной службы, но и пенсионерам сектора безопасности и обороны.

Действующие нормы для пенсий по спецзаконам

В этом году правительство продлило действие ограничения на пенсии, предназначенные для украинцев по специальным законам.
Речь идет о лимите на максимальную пенсию, что составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных. В 2026 году показатель вырос до 2595 грн, поэтому максимальный размер пенсии ограничен суммой в 25 950 грн.
Для пенсий свыше вышеуказанного размера установлены дифференцированные коэффициенты, определяемые правительством.
Применение ограничительных коэффициентов происходит к суммам превышения. В частности, в случае превышения десяти размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных действует понижающий коэффициент в 0,5.
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионный возрастВыплата пенсий
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems