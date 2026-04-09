Кому хотят начислять более 26 000 грн пенсии
В Украине могут быть отменены ограничения в виде понижающих коэффициентов на максимальные пенсии. Речь идет об избирательном подходе, который коснется выплат военнослужащих срочной службы и лиц сферы безопасности и обороны.
Соответствующий законопроект передали для рассмотрения профильным комитетом Верховной Рады, пишут Новости.LIVE.
Речь идет о проекте закона № 15090−1, предусматривающем введение запрета на действие понижающих коэффициентов к пенсиям лиц, уволенных с военной службы. Нормы документа предлагают отменить ограничения и распространять соответствующие правила на все перерасчеты вне зависимости от срока увольнения.
Законопроект внесет изменения в закон № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Норма будет распространяться на:
- Военных, у которых есть выслуга лет или группа инвалидности при исполнении служебных обязанностей;
- Пенсионеров в сфере безопасности и обороны, членов их семей.
Авторы инициативы отмечают, что судебная практика в течение десяти лет признает такие действия со стороны государства противоправными: 750 тысяч судебных решений признали действия правительства и ПФУ незаконными.
Основной целью законопроекта является прекращение практики совершения действий по ограничению пенсий не только военнослужащим срочной службы, но и пенсионерам сектора безопасности и обороны.
Действующие нормы для пенсий по спецзаконам
В этом году правительство продлило действие ограничения на пенсии, предназначенные для украинцев по специальным законам.
Речь идет о лимите на максимальную пенсию, что составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных. В 2026 году показатель вырос до 2595 грн, поэтому максимальный размер пенсии ограничен суммой в 25 950 грн.
Для пенсий свыше вышеуказанного размера установлены дифференцированные коэффициенты, определяемые правительством.
Применение ограничительных коэффициентов происходит к суммам превышения. В частности, в случае превышения десяти размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных действует понижающий коэффициент в 0,5.
